Koszykarze Denver Nuggets pokonali na wyjeździe Chicago Bulls po dogrywce 151:145 w niedzielnym meczu ligi NBA. Nikola Jokić uzyskał dla gości 37 punktów, 18 zbiórek i 11 asyst, co oznacza jego 202. tak zwany triple-double w karierze. Do rekordzisty Russella Westbrooka brakuje Serbowi już tylko siedmiu.

Jokić już wcześniej wyprzedził Westbrooka w liczbie tak zwanych triple-double z uwzględnieniem tych uzyskanych w fazie play off. Serb ma ich 225, a Westbrook 221.

Przebieg meczu i historyczny duet

Przez większość meczu Nuggets kontrolowali sytuację, a na pół minuty przed końcem czwartej prowadzili 131:126, ale gospodarze zdołali doprowadzić do dogrywki. Goście zaczęli ją od zdobycia ośmiu punktów z rzędu i tym razem prowadzenia już nie roztrwonili.

Obok Jokicia w szeregach Nuggets błyszczał Jamal Murray, zdobywca 45 punktów. To był ich ósmy mecz, gdy jednocześnie na koncie Jokić miał triple-double, a Murray co najmniej 40 punktów, a takiego duetu wcześniej w NBA nie było.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Josh Giddey, który także skompletował tak zwany triple-double. Złożyło się na nie 23 punkty, 22 asysty i 14 zbiórek.

Sytuacja w tabeli

Nuggets z bilansem dziesięciu zwycięstw i pięciu porażek są na szóstym miejscu w Konferencji Zachodniej. Zespół Bulls we Wschodniej plasuje się na trzynastej pozycji z czterema wygranymi i dwunastoma porażkami.