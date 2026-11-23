Oszustwa na Black Week. Jak fałszywe promocje wyłudzają dane i pieniądze?

W trakcie Black Week zdrowy rozsądek często ustępuje miejsca emocjom. Zegar odliczający ostatnie minuty do zakończenia wielkiej promocji sprawia, że łatwo zapomnieć o elementarnych regułach bezpieczeństwa. Przestępcy całymi miesiącami tworzą strony, które z pozoru prezentują się bardzo profesjonalnie, zawierają atrakcyjne fotografie oraz przychylne komentarze. Tak naprawdę jest to jednak starannie zaplanowana zasadzka na oszczędności klientów, której głównym celem pozostaje wymuszenie szybkiego przelewu bądź kradzież danych osobowych.

Budowanie presji czasu przez nieuczciwych handlowców służy wyłącznie temu, aby wyłączyć u kupującego logiczne myślenie. Widok markowego smartfona za ułamek wartości skutecznie usypia ostrożność. Przestępcy w sieci świetnie zdają sobie sprawę, że podczas gorączki wyprzedaży klienci rzadziej weryfikują rzetelność firmy w obawie przed utratą okazji na rzecz kogoś innego. Z tego powodu przed umieszczeniem towaru w wirtualnym koszyku warto przeprowadzić prostą weryfikację sprzedawcy, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Jak sprawdzić sklep internetowy w CEIDG i KRS? Płatność kartą a BLIK

Każdy legalny e-sklep w Polsce ma obowiązek udostępniać swoje kompletne dane rejestrowe. Brak nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby oraz numerów NIP czy KRS w regulaminie bądź w sekcji „Kontakt” powinien skłonić do natychmiastowego zamknięcia witryny. Informacje te można w kilka chwil zweryfikować w bazach CEIDG lub KRS. Jak systematycznie przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ukrywanie danych rejestrowych to najbardziej oczywisty sygnał świadczący o próbie oszustwa.

Następnym istotnym sygnałem ostrzegawczym jest mocno okrojona lista dostępnych form płatności. Oszukańcze witryny z reguły narzucają tradycyjny przelew na prywatny rachunek lub blokują opcję wysyłki za pobraniem. Wynika to z faktu, że przestępcy za wszelką cenę unikają transakcji kartami płatniczymi. Wybierając kartę Visa lub Mastercard, klient ma prawo do procedury chargeback, która pozwala na odzyskanie środków przez bank w razie niewywiązania się sprzedawcy z umowy. Należy przy tym pamiętać, że płatności systemem BLIK nie zapewniają takiej ochrony, co w przypadku oszustwa drastycznie komplikuje odzyskanie gotówki.

Ostrzeżenia policji i CERT Polska. Jak rozpoznać fałszywy sklep po domenie?

Stosowanie agresywnych sztuczek psychologicznych to powszechna praktyka wśród internetowych naciągaczy. Wyskakujące okienka o rzekomych transakcjach innych użytkowników, zegary odliczające czas czy hasła w stylu „ostatnie 2 sztuki w tej cenie” mają wymusić pośpiech. Policja w wydawanych komunikatach zwraca uwagę, że tego typu zabiegi socjotechniczne połączone z radykalnie obniżonymi cenami markowych ubrań i flagowej elektroniki muszą natychmiast wzbudzić podejrzenia kupujących.

Specjaliści z CERT Polska zalecają z kolei każdorazowe weryfikowanie wieku domeny internetowej. Mnóstwo fałszywych stron pojawia się w sieci na krótko przed Black Friday, a po wyłudzeniu środków od nieświadomych konsumentów błyskawicznie przestaje istnieć. Kiedy witryna kusząca gigantycznymi rabatami została zarejestrowana zaledwie parę dni wcześniej i nie posiada żadnych opinii w zewnętrznych portalach ani historii, utrata wpłaconych pieniędzy jest właściwie przesądzona. Nie warto ufać samej estetycznej oprawie graficznej, ponieważ obecnie jej skopiowanie zajmuje tylko kilka godzin.

Ukryty dropshipping z Chin i Azji. UOKiK ostrzega przed fałszywymi butikami

Oddzielnym zjawiskiem, przed którym przestrzegają UOKiK oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, pozostaje ukryty dropshipping. Nieuczciwe podmioty kreują się na polskie butiki, podczas gdy zamawiany asortyment w rzeczywistości nadawany jest z Chin bądź innych państw azjatyckich. Dla kupującego przekłada się to na wielotygodniowe oczekiwanie na przesyłkę z produktem o często fatalnej jakości oraz olbrzymie trudności przy próbie dokonania zwrotu.

W tego typu miejscach ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bywa zupełną fikcją. Handlowcy żądają bowiem wysyłki towaru z powrotem do Azji na koszt klienta, co z reguły mija się z celem, gdyż opłata za paczkę przekracza wartość samego zakupu. Dlatego zawsze należy dokładnie analizować regulamin i zachować szczególną czujność, gdy czas dostawy określono w nim na maksymalnie 40 dni roboczych lub gdy sprzedawca określa się wyłącznie jako „pośrednikiem w składaniu zamówień”.

Oszustwo w sklepie internetowym. Jak odzyskać pieniądze przez chargeback?

W sytuacji, gdy klient zorientuje się, że padł ofiarą przestępstwa, kluczowe znaczenie ma czas reakcji. Pierwszym działaniem musi być błyskawiczne skontaktowanie się z własnym bankiem i uruchomienie procedury chargeback w przypadku płatności kartą. Jeśli zrealizowano tradycyjny przelew, instytucja finansowa może podjąć próbę zablokowania gotówki na rachunku odbiorcy, pod warunkiem że oszust nie zdążył jej jeszcze wypłacić ani przelać dalej. Jakiekolwiek opóźnienie zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania utraconych funduszy.

Następny krok to poinformowanie o zdarzeniu policji, do czego niezbędne będzie zachowanie zrzutów ekranu witryny, potwierdzeń przelewów oraz pełnej korespondencji ze sprzedającym. Podczas Black Week nie wolno również lekceważyć podejrzanych SMS-ów wzywających do uregulowania niedopłaty za paczkę. Takie wiadomości warto przekazać za darmo do CERT Polska na numer 8080, co ułatwi zablokowanie niebezpiecznej strony i zabezpieczy pozostałych internautów przed analogicznymi kłopotami.