Rywalizacja w programie "Taniec z Gwiazdami" staje się coraz bardziej zacięta, a emocje na parkiecie nie opadają. Z każdym kolejnym odcinkiem uczestnicy prezentują wyższe umiejętności i regularnie zaskakują widzów. Poproszony o podsumowanie ostatnich wydarzeń Rafał Maserak dokładnie przeanalizował pokazy poszczególnych par, wskazując przy tym lidera pod kątem techniki tanecznej.

Zdaniem jurora w minionym odcinku na szczególne uznanie zasłużył Dominik. Uczestnik od samego startu zmagań utrzymywał wysoką formę, jednak jego najnowszy występ pokazał zupełnie nową jakość.

„Ciężko powiedzieć, kto jest technicznie najlepszy, ale po dzisiejszym odcinku mogę stwierdzić, że Dominik zdecydowanie był najlepszy technicznie... On cały czas bardzo dobrze tańczy. Przypominam, że od samego początku prezentował wysoki poziom. Dzisiaj pokazał jednak również inne oblicze...” - ocenił Maserak.

Kolejną ocenianą uczestniczką była Mandaryna. Rafał Maserak przyjrzał się nie tylko jej krokach, ale również bogatemu doświadczeniu estradowemu. Tancerz podkreślił, że swoboda przed kamerami oraz obycie z publicznością bywają sporym atutem, chociaż nie w każdym przypadku przekładają się wprost na poprawność w tańcu towarzyskim.

„Widać doświadczenie sceniczne, ale czasami ono też nie pomaga w tańcu towarzyskim. Zdarza się różnie, jednak zdecydowanie tworzą fajny duet i to daje im siłę” - powiedział, odnosząc się do pary.

Juror nie szczędził komplementów także Helenie, chwaląc jej swobodę na scenie, talent aktorski oraz niezwykle pomysłowe choreografie. Tancerz uznał uczestniczkę za jedno z największych odkryć obecnej edycji i dodał, że jej pokazy intrygują nie tylko samymi krokami, ale też nietypowym sposobem realizacji.

„Dla mnie to jest odkrycie programu. Helena pokazuje nam różne oblicza, różne twarze. Za każdym razem czekamy na jej występ i zastanawiamy się, co się wydarzy. Sięga po takie chwyty, których wcześniej nie mogliśmy w programie realizować. Szacunek dla producentów, że zgadzają się na takie rozwiązania. Całkowity blackout w studiu czy pokazanie backstage'u - to jest fajne, nowoczesne. A technicznie Helena również prezentuje się naprawdę bardzo dobrze” - zachwycał się tancerz w rozmowie z "Super Expressem".

Na sam koniec Rafał Maserak podsumował zmagania Izy Kuny, a jego wnioski okazały się bardziej złożone. Według eksperta aktorka dysponuje rzadkim darem skupiania na sobie uwagi odbiorców. Wyjątkowa osobowość oraz własny sposób interpretacji choreografii sprawiają, że widzowie chłoną głównie emocje, zupełnie ignorując przy tym drobne braki warsztatowe.

„Iza jest taką kosmitką, jak dzisiaj powiedziała Iwona. Potrafi nas oczarować tańcem do tego stopnia, że nie zwracamy aż tak mocno uwagi na błędy techniczne. Umie je przykryć innymi rzeczami” - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem" Maserak.

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