Rossmann uruchomił promocję "1+1 gratis" na wybrane perfumy, dostępną zarówno w drogeriach stacjonarnych, jak i online.

Akcja obejmuje marki takie jak Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani czy Lattafa.

Aby skorzystać z oferty, należy dodać dwa oznaczone produkty do koszyka; rabat naliczany jest proporcjonalnie, a zapachy można dowolnie łączyć.

Promocja to idealna okazja na zakup prezentów świątecznych i mikołajkowych, pozwalająca na oszczędności.

Zapachy, które warto mieć na oku

Wśród produktów objętych promocją znajduje się m.in. kultowe flakony od Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Carolina Herrera, Calvin Klein, Guess czy uwielbiane przez wszystkich arabskie perfumy Lattafa. Produkty objęte promocją dostępne są również w sklepie internetowym Rossmanna, więc zakupy można zrobić także bez wychodzenia z domu.

Perfumy 1+1 gratis. Kiedy obowiązuje promocja?

Listopad to czas, w którym wiele osób zaczyna kompletować upominki dla najbliższych. Nie ma co ukrywać - świąteczne wydatki potrafią mocno obciążyć domowy budżet, dlatego każda okazja do oszczędności jest mile widziana. Rossmann przygotował ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. Promocja 1+1 gratis obowiązuje od 23 do 30 listopada 2026 roku, chyba że zapasy produktów objętych akcją wyczerpią się wcześniej. Aby skorzystać z oferty, należy dodać do koszyka dwa oznaczone perfumy. Rabat naliczany jest proporcjonalnie do cen produktów, a zapachy można dowolnie łączyć. Warto jednak pamiętać, że akcja nie obejmuje wszystkich perfum dostępnych w sprzedaży.

Zimowe trendy zapachowe - wiśnia

Idealna okazja przed mikołajkami

Promocja może przypaść do gustu zarówno osobom, które od dawna polują na konkretny zapach, jak i tym, które chcą kupić świąteczne prezenty z wyprzedzeniem. Jeden flakon można zostawić dla siebie, a drugi podarować bliskiej osobie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić, a przy okazji uniknąć grudniowego pośpiechu. Warto zajrzeć do oferty już teraz, ponieważ najbardziej popularne zapachy mogą szybko zniknąć z półek. Przed zakupem dobrze sprawdzić oznaczenie promocyjne konkretnego produktu i warunki akcji, by nie przegapić okazji.

7