Zajrzeliśmy do zamku z The Traitors. Tego kamery nie pokazują

Hitowy format powrócił na antenę TVN, a widzowie znów mogą śledzić psychologiczną batalię pełną zwrotów akcji. Za sterami tej skomplikowanej maszyny ponownie stanęła Malwina Wędzikowska, która z chłodnym profesjonalizmem prowadzi graczy przez kolejne etapy eliminacji. Podział na lojalnych i zdrajców to dopiero początek, bo w trzecim sezonie stawka rośnie błyskawicznie, a każdy błąd może kosztować wylot z programu.

Mury Chateau de Bournel mają uszy. Prawda o nowej lokalizacji

Tym razem ekipa telewizyjna zaprosiła uczestników do wnętrz, które zapierają dech w piersiach. Mowa o Chateau de Bournel, gdzie monumentalne korytarze i ciężkie drzwi budują niesamowity klimat. Choć w telewizji widzimy głównie mroczne sale narad, rzeczywistość na planie jest o wiele bardziej złożona. To właśnie w miejscach niewidocznych dla kamer uczestnicy łapią chwilę oddechu. Tam emocje puszczają bez żadnych hamulców i filtrów, co reporterzy "Super Expressu" mieli okazję zobaczyć na własne oczy podczas wizyty na planie.

Zamek to nie tylko scenografia, to żywy organizm, który dyktuje warunki gry. Za dnia trwają tu zacięte konkurencje, ale to noc przynosi prawdziwe dreszczowce. Ciche rozmowy w kątach i analizowanie każdego spojrzenia rywala to chleb powszedni uczestników. Produkcja dba o każdy detale oświetlenia, by budować napięcie, ale to logistyczne zaplecze i tytaniczna praca ekipy sprawiają, że show wygląda tak spektakularnie.

Mieszanka wybuchowa. Kto zamieszkał w zamku?

Obsada trzeciej edycji to prawdziwy kocioł osobowości i profesji. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych światów, co gwarantuje iskry przy okrągłym stole. Widzowie śledzą losy m.in. księdza, policjantki czy tarocistki. Ciekawostką są też siostry bliźniaczki, znane z występu w filmie Patryka Vegi. Taka różnorodność strategii sprawia, że wytypowanie mistrza manipulacji w tym sezonie może być trudniejsze niż kiedykolwiek.

Magia telewizji polega na montażu, który wyciąga samą esencję dramatu. Jednak będąc na miejscu, czuje się przede wszystkim niepewność wiszącą w powietrzu. Każde wejście na schody może być tym ostatnim, a każda wymiana zdań to potencjalny początek zdrady lub nowego sojuszu. W tym zamku nikomu nie można ufać.

