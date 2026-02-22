BAFTA 2026 w blasku fleszy. Monica Bellucci zadała szyku, ale to kreacja Kate Hudson skradła show

Filmowe święto w Royal Festival Hall. Londyn stolicą kina

22 lutego w londyńskim Royal Festival Hall odbyła się kolejna edycja prestiżowych nagród BAFTA Awards. To wydarzenie, często nazywane europejskim odpowiednikiem Oscarów, przyciąga śmietankę towarzyską jak magnes. Aktorzy, reżyserzy i producenci walczyli nie tylko o statuetki, ale i o uwagę fotoreporterów. Czerwony dywan zamienił się w wybieg, gdzie każdy chciał zagrać rolę życia. To była noc pełna filmowej magii, blichtru i krawieckiego kunsztu na najwyższym poziomie.

Pojedynek na kreacje. Mroczna elegancja Bellucci kontra ogień Hudson

Tegoroczna gala była prawdziwą ucztą dla oczu. Monica Bellucci po raz kolejny udowodniła, że klasa i elegancja nie mają terminu ważności. Aktorka postawiła na ponadczasową czerń, wybierając długą, dopasowaną suknię z odważnym dekoltem, który idealnie podkreślał jej sylwetkę. Całość uzupełniła efektowną kolią, tworząc look będący kwintesencją hollywoodzkiego stylu. Z kolei Kate Hudson postanowiła dosłownie podpalić atmosferę. Jej ognistoczerwona kreacja przyciągała wzrok niczym magnes, a dopracowany krój sprawił, że aktorka wyglądała zjawiskowo. To była stylizacja, która krzyczała ze zdjęć: „patrzcie na mnie!”.

Emma Stone i festiwal trendów. Klasyka przeplatana nowoczesnością

Na gali nie mogło zabraknąć Emmy Stone, która słynie z doskonałego wyczucia mody. Aktorka zaprezentowała się w przemyślanej stylizacji, udowadniając, że potrafi błyszczeć nie tylko na wielkim ekranie, ale i na czerwonym dywanie. Jej wybór był subtelny, ale pełen charakteru. Tegoroczna BAFTA pokazała, że projektanci stawiają na wyrafinowane kroje i luksusowe tkaniny. Choć klasyka trzyma się mocno, nie zabrakło nowoczesnych akcentów. Która z pań zasłużyła waszym zdaniem na modowego Oscara tego wieczoru?

