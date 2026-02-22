Hokej Kanada – USA Igrzyska 2026. Dramat Kanady i niewykorzystana szansa na złoto?

Reakcje po finale hokeja w Mediolanie

Kapitan kanadyjskiej drużyny, Sidney Crosby, nie mógł wziąć udziału w finale z powodu kontuzji odniesionej w ćwierćfinale. Z ławki rezerwowych obserwował mecz, wyrażając dumę z postawy swojego zespołu. Pomimo porażki, Crosby ocenił mecz jako jeden z najlepszych w wykonaniu Kanadyjczyków podczas turnieju.

Publicznemu nadawcy CBC powiedział, że choć drużynie nie udało się zdobyć złota, jest dumny z walki i gry zaprezentowanej na lodzie. Premier Kanady, Mark Carney, który sam grał w hokeja jako bramkarz, pogratulował drużynie srebrnego medalu. Na platformie X podkreślił, że zawodnicy przynieśli dumę swojemu krajowi, mimo rozczarowującego wyniku.

"Pomyślałem, że dziś był jeden z naszych najlepszych meczów (…) Niestety, nie udało się, ale jestem naprawdę dumny z drużyny, tego jak walczyliśmy i tego jak graliśmy" – mówił Crosby publicznemu nadawcy CBC.

Jak media kanadyjskie oceniły porażkę?

Minister finansów François-Philippe Champagne również odniósł się do wydarzeń na X, zauważając, że cały kraj jednoczył się, oglądając finał o złoty medal. Dodał, że choć wynik był rozdzierający, kanadyjscy hokeiści zawsze łączą naród, kiedy wychodzą na lód. Podkreślił, że to nie jest koniec ich drogi.

Media obszernie komentowały historyczny kontekst zwycięstwa Amerykanów, przypominając 46. rocznicę „cudu na lodzie” z Lake Placid. Był to również rok, w którym po raz pierwszy w historii zarówno męska, jak i kobieca drużyna USA zdobyły złote medale olimpijskie w hokeju. Kanadyjskie hokeistki, które same zajęły drugie miejsce w swoim finale, oglądały mecz, ponownie przeżywając trudne emocje.

Kto zdobył zwycięskiego gola dla USA w Mediolanie?

Francuskojęzyczny dziennik „La Presse” pisał o ogromnym napięciu w finale między Kanadą a USA, gdzie stawką był złoty medal i honor obu rywalizujących krajów. „The Globe and Mail” skupił się na „niewykorzystanych szansach”, które zadecydowały o wyślizgnięciu się złota Kanadyjczykom w dogrywce. Komentator „The National Post” również wspominał o serii straconych okazji.

Niedzielny poranek, który miał poprawić nastroje w kraju, stał się przypomnieniem, że przegrana w sporcie często boli bardziej niż cieszy wygrana. Hokeiści USA pokonali Kanadę 2:1 po dogrywce w finale turnieju olimpijskiego w Mediolanie, zdobywając trzeci złoty medal w historii. Zwycięskiego gola w 101. sekundzie dodatkowego czasu strzelił Jack Hughes, przypieczętowując triumf Amerykanów.

