Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok zremisowała. Jakie są konsekwencje dla pozycji lidera?

Jagiellonia Białystok broni pozycji lidera po remisie?

Podopieczni trenera Adriana Siemieńca przystąpili do meczu z Radomiakiem z chęcią rehabilitacji po porażce 0:3 z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła bramek, co zapowiadało wyrównaną rywalizację. Dopiero po przerwie padły gole, które zadecydowały o końcowym rezultacie.

Na początku drugiej połowy Radomiak objął prowadzenie dzięki trafieniu Rafała Wolskiego. Jednak w 64. minucie odpowiedział Jesus Imaz, zdobywając swojego 107. gola w historii występów w ekstraklasie, co doprowadziło do wyrównania. Mimo remisu Jagiellonia Białystok zgromadziła dotychczas 37 punktów i o dwa wyprzedza Lecha Poznań, mając jeden mecz zaległy.

"Jestem dumny i zadowolony z gry mojego zespołu i liczby stworzonych sytuacji. Na pewno szkoda, że strzeliliśmy z nich tylko jednego gola" - ocenił Siemieniec.

Jak Lech Poznań awansował na wicelidera?

Lech Poznań rozpoczął tegoroczne zmagania ligowe od dwóch porażek, co stawiało pod znakiem zapytania jego aspiracje. Od tego czasu jednak "Kolejorz" nabrał wiatru w żagle, prezentując coraz lepszą formę. Niedzielne zwycięstwo nad Koroną Kielce było trzecim z rzędu, co pozwoliło zespołowi na awans na drugie miejsce w tabeli.

Gole dla gości w pierwszej połowie zdobyli Ali Gholizadeh i Antonio Milić, dając Lechowi komfortową przewagę. Korona Kielce zdołała zmniejszyć rozmiary porażki w 54. minucie za sprawą Mariusza Stępińskiego. Doświadczony napastnik, który zimą wrócił do polskiej ligi z Cypru, zdobył już trzy bramki w czterech spotkaniach, pokazując swoją wartość dla drużyny.

Arka Gdynia ucieka ze strefy spadkowej?

Mecz Arki Gdynia z GKS Katowice zakończył się wynikiem 2:1 dla gospodarzy, a wszystkie bramki padły jeszcze przed przerwą. Spotkanie miało kluczowe znaczenie dla obu zespołów, które bronią się przed spadkiem z ligi. Już w 34. sekundzie Mateusz Wdowiak zapewnił prowadzenie gościom, wprowadzając nerwową atmosferę na stadionie w Gdyni.

W 32. minucie wyrównał Michał Marcjanik, a tuż przed przerwą Nazarij Rusyn zdobył bramkę, która, jak się okazało, zapewniła Arce zwycięstwo. Gdynianie, mający jeszcze mecz zaległy, wydostali się ze strefy spadkowej z dorobkiem 25 punktów, z czego 24 wywalczyli przed własną publicznością. Katowiczanie z 27 punktami zajmują 12. miejsce, a Arka 15. lokatę.

Legia Warszawa przerywa fatalną serię bez zwycięstwa.

W sobotę piłkarze Legii Warszawa odnieśli ważne zwycięstwo u siebie z Wisłą Płock 2:1, co pozwoliło im zakończyć najdłuższą w historii klubu serię dwunastu meczów bez wygranej w ekstraklasie. Ten sukces był pierwszym pod wodzą trenera Marka Papszuna i ogólnie pierwszym ligowym zwycięstwem od 28 września ubiegłego roku. Mimo wygranej, Legia zajmuje 16. lokatę z 24 punktami, co oznacza, że wciąż znajduje się w strefie spadkowej.

Natomiast "Nafciarze" z Wisły Płock, którzy jako beniaminek byli liderem po pierwszej części sezonu, doznali trzeciej kolejnej porażki. W efekcie spadli na piątą lokatę w tabeli, gromadząc 33 punkty. Ich dobra passa z początku rozgrywek została przerwana, co skomplikowało sytuację w walce o czołowe miejsca.

Raków Częstochowa ze zwycięstwem pod wodzą Łukasza Tomczyka.

Również w sobotę Raków Częstochowa odniósł swoje pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera, Łukasza Tomczyka, który zastąpił Marka Papszuna. Raków wygrał z zamykającym tabelę Bruk-Betem Termalicą Nieciecza wynikiem 1:0. Gospodarze dzięki trzem punktom zgromadzili 34 oczka i zajmują czwartą lokatę, utrzymując kontakt z czołówką ligi. To zwycięstwo było kluczowe dla ich morale i dalszej walki o europejskie puchary.

"Wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało. Trudny dla nas mecz, ale wygrany. Duża ulga" - przyznał Tomczyk.

Pogoń Szczecin poprawia swoją pozycję w tabeli?

Pogoń Szczecin kontynuuje swoją dobrą passę, oddalając się od strefy spadkowej dzięki zwycięstwu na wyjeździe z trzecim w tabeli Górnikiem Zabrze 1:0. To drugie zwycięstwo z rzędu dla "Portowców" dowodzi ich rosnącej formy. Drużyna ze Szczecina zdobyła 28 punktów i przesunęła się na 10. pozycję, poprawiając swoją sytuację w środku tabeli.

Wynik ten pokazuje, że Pogoń ma ambicje na walkę o wyższe lokaty, a ich konsekwentna gra przynosi efekty. Górnik Zabrze natomiast musi szukać punktów w kolejnych meczach, aby utrzymać swoją wysoką pozycję w ligowej hierarchii. Pogoń konsekwentnie buduje swoją przewagę nad drużynami z dolnej części tabeli, prezentując stabilną formę.

Wyniki innych meczów 22. kolejki Ekstraklasy.

W ważnym dla układu dolnej części tabeli meczu 14. Piast Gliwice (26 pkt) uległ w piątek na własnym stadionie Motorowi Lublin 1:2. Goście dzięki temu wyprzedzili o punkt bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie i plasują się na 13. pozycji. Motor Lublin zyskał cenne punkty, które mogą okazać się kluczowe w kontekście walki o pozostanie w lidze, co było głównym celem zespołu.

Oddalić się od strefy spadkowej nie udało się Widzewowi Łódź, który w Łodzi zremisował z Cracovią 0:0. Z dorobkiem 24 punktów Łodzianie zajmują przedostatnie miejsce, co stawia ich w trudnej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami. W następnej kolejce czeka ich wyjazd na trudny mecz do Szczecina. Ostatnim akcentem obecnej serii będzie poniedziałkowa potyczka Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin, która może jeszcze wpłynąć na układ tabeli.

