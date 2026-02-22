Hokej na lodzie Igrzyska 2026. Sensacyjne złoto USA i co z polskimi nadziejami?

Hokej na lodzie: finał USA – Kanada.

Niedzielny finał hokeja na lodzie mężczyzn był rewanżem za czwartkowy mecz kobiet, zakończony identycznym wynikiem. Zwycięstwo ekipy USA nad Kanadą, przy stanie 1:1, rozstrzygnął gol w dogrywce. Bohaterem okazał się Jack Hughes, który w 101. sekundzie dodatkowego czasu zapewnił Amerykanom złoto.

Był to trzeci finał olimpijski między tymi drużynami w historii. W 2002 roku w Salt Lake City hokeiści Kanady wygrali 5:2, a w 2010 w Vancouver pokonali Amerykanów po dogrywce 3:2. Amerykanie na złoto olimpijskie czekali od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku, kiedy to dokonali słynnego "Cudu na lodzie" przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

"Chyba jeszcze do mnie to nie dotarło. I nawet nie mam siły mówić"

Polska nadzieja Eliza Rucka-Michałek.

Ostatni dzień igrzysk przyniósł polskim kibicom miłą wiadomość. W biegu na 50 km techniką klasyczną kobiet, ósme miejsce zajęła Eliza Rucka-Michałek. Była ona jedyną reprezentantką Polski, która wystąpiła podczas ostatniego dnia igrzysk.

Triumfatorką biegu okazała się Szwedka Ebba Andersson, wyprzedzając Norweżkę Heidi Weng i Szwajcarkę Nadję Kaelin. Wcześniej 28-letnia Andersson zdobyła trzy srebrne medale podczas tych igrzysk.

Kolejni medaliści i gwiazdy igrzysk.

W bobslejowych czwórkach zgodnie z przewidywaniami zdominowali Niemcy, a wygrała załoga Johannesa Lochnera. W finale curlingu kobiet Szwedki pokonały Szwajcarki. Złoto i srebro w narciarstwie dowolnym halfpipe kobiet zdobyły Chinki: Eileen Gu i Fanghui Li.

22-letnia Eileen Gu, reprezentująca Chiny, zdobyła swój szósty medal olimpijski w karierze, stając się najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii narciarstwa dowolnego na igrzyskach. Wcześniej w Pekinie wywalczyła dwa złote medale i jeden srebrny.

Gwiazdy i pechowcy Igrzysk 2026.

Wśród sportowców wyróżnił się norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo, zdobywając sześć złotych medali, co jest rekordem w historii jednych igrzysk zimowych. Jego rodak, biathlonista Sturla Holm Laegreid, może pochwalić się pięcioma medalami, lecz bez złota. Julia Simon z Francji zdobyła trzy złota i srebro w biathlonie.

Alpejka Lindsey Vonn, mimo kontuzji, próbowała zdobyć drugi złoty medal, ale jej występ zakończył się po 13 sekundach. Mikaela Shiffrin z USA po ośmiu latach przerwy ponownie zdobyła złoto olimpijskie w slalomie. Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz został zdyskwalifikowany za noszenie kasku z wizerunkami poległych rodaków.

Polskie medale i oczekiwanie na złoto.

Biało-czerwoni zakończyli zmagania z czterema medalami – trzema srebrnymi i jednym brązowym. Skoczek narciarski Kacper Tomasiak zdobył indywidualnie srebro na normalnym obiekcie i brąz na dużym, a także srebro w konkursie duetów. Władimir Semirunnij wywalczył srebro w łyżwiarskim wyścigu na 10000 m.

Na złoty medal w zimowych igrzyskach polscy kibice czekają od 2018 roku, kiedy triumfował Kamil Stoch. Oznacza to, że oczekiwanie potrwa co najmniej dwanaście lat, z kolejną szansą w 2030 roku. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła Norwegia z 41 medalami (18 złotych), przed USA (33 medale, 12 złotych). Polska zajęła 21. miejsce.

