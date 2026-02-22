MP w skokach narciarskich: Kacper Tomasiak mistrzem. Co mówił po zwycięstwie?

Kacper Tomasiak triumfuje po olimpijskich zmaganiach

Kacper Tomasiak, świeżo upieczony mistrz Polski w skokach narciarskich, reprezentuje klub LKS Klimczok Bystra. Jego ostatni sukces na obiekcie w Wiśle Malince to kontynuacja bardzo udanego okresu. Wcześniej, podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech, młody skoczek wywalczył dla Polski imponujące trzy medale, w tym dwa srebrne i jeden brązowy krążek. Te znaczące osiągnięcia podkreślają jego konsekwentnie wysoką formę w bieżącym sezonie.

Mimo znakomitych wyników i zwycięstwa w mistrzostwach kraju, Kacper Tomasiak otwarcie przyznał po zawodach, że odczuwa potrzebę regeneracji. "Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo" – stwierdził skoczek z Bielska-Białej. Jego wypowiedź jasno wskazuje na kluczowe znaczenie odpoczynku, zwłaszcza psychicznego, po intensywnych emocjach i wyczerpujących występach.

"Myślę, że forma fizyczna jest w miarę w porządku. Poza tym sezon nie będzie już trwał długo" – powiedział skoczek mieszkający w Bielsku-Białej.

Kto stanął na podium MP w skokach?

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz, skomentował wyniki mistrzostw Polski w Wiśle, uznając je za w pełni zasłużone. Na podium niedzielnych zawodów, obok triumfującego Kacpra Tomasiaka, znaleźli się dwaj doświadczeni zawodnicy: Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce, oraz Paweł Wąsek, plasując się na trzeciej pozycji. "Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli" – podkreślił Małysz, odnosząc się do czołowej trójki.

Adam Małysz zwrócił uwagę również na dobre występy innych zawodników, w tym Konrada Tomasiaka, brata mistrza Polski. Konrad zajął wysokie ósme miejsce w Wiśle, co jest obiecującym wynikiem. Prezes PZN przypomniał, że "ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium". Małysz wyraził nadzieję, że osiągnięcia rodziny Tomasiaków w przyszłości dorównają sukcesom słynnej słoweńskiej rodziny Prevców, co byłoby historycznym wydarzeniem dla polskich skoków.

"Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli" – powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

"Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców" – zauważył Adam Małysz.

Warunki atmosferyczne nie wypaczyły wyników MP?

Trener kadry Polski skoczków narciarskich, Maciej Maciusiak, stanowczo podkreślił, że panujące warunki atmosferyczne w Wiśle Malince nie wpłynęły negatywnie na sprawiedliwość wyników mistrzostw Polski. Zaznaczył, że zawodnicy mieli do dyspozycji serię próbną, która pozwoliła im zapoznać się ze skocznią i dostosować do specyfiki obiektu. Dzięki temu rywalizacja odbyła się na równych zasadach dla wszystkich uczestników.

Maciusiak dokładnie zanalizował występy czołowych sportowców. Paweł Wąsek zaprezentował dwa solidne skoki, biorąc pod uwagę również serię próbną, co świadczyło o jego stabilnej dyspozycji. Kacper Tomasiak, mimo zwycięstwa, oddał konkursowy skok, który był "nieco spóźniony na progu", co jednak nie przeszkodziło mu w triumfie. Dawid Kubacki natomiast potwierdził swoją ostatnio dobrą formę na skoczniach, co było zgodne z wcześniejszymi obserwacjami trenera.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.