Alicja Szemplińska nie wierzyła, że dostanie drugą szansę na Eurowizji: "myślałam, że już może się nie udać"

Odwołana Eurowizja 2020

Alicja Szemplińska będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Wygrała polskie preselekcje z piosenką "Pray". To jej drugie zwycięstwo w finale narodowym. Pierwsze wydarzyło się już w 2020 roku. Wtedy Alicja miała jechać do Rotterdamu z piosenką "Empires". Kilka tygodni po jej zwycięstwie pojawiła się jednak informacja, że konkurs jest odwołany z powodu pandemii koronawirusa. Większość artystów, którzy mieli jechać na Eurowizję 2020, zostało wybranych przez swoje telewizje publiczne na rok 2021, ale w przypadku Alicji tak nie było. Telewizja Polska w 2021 roku na Eurowizję postanowiła wysłać Rafała Brzozowskiego z piosenką "The Ride". Alicja musiała czekać aż 6 lat, aby faktycznie spełnić swoje eurowizyjne marzenie.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Alicja nie wierzyła, że pojedzie na Eurowizję

W wywiadzie dla Adriana Rybaka z ESKI Alicja Szemplińska przyznała, że gdy w 2021 roku jej marzenie o Eurowizji się nie spełniło, myślała, że już musi się z nim pożegnać.

Ja chyba wtedy myślałam, że już może się nie udać. Ze względu na to, że raz zostałam wybrana i się nie udało. Ale jak widać, można spełniać te marzenia i wszystko jest możliwe, jeżeli wystarczająco mocno w to wierzysz - powiedziała nam Alicja.

Alicja Szemplińska o wygranej w preselekcjach

Alicja telefon z informacją, że została reprezentantką Polski na Eurowizji 2026 odebrała w środku nocy. Nie ukrywa, że jest przeszczęśliwa, że udało jej się wygrać preselekcje.

Ja od razu poczułam wielką wdzięczność i radość, że się udało. To jest wynik pracy wielu ludzi zaangażowanych. Mojego wspaniałego zespołu, który mi pomagał, ale też was wszystkich, którzy zagłosowali. Dziękuję za to - powiedziała dla ESKI.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".