Tak zaczynał karierę. Rola zbuntowanego nastolatka otworzyła mu drzwi do sławy

Mateusz Kościukiewicz, urodzony w Nowym Tomyślu, swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawiał jeszcze podczas studiów w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Początkowo pojawiał się w epizodycznych rolach w popularnych serialach, takich jak "Kryminalni" czy "Fala zbrodni". Prawdziwym przełomem i momentem, w którym usłyszała o nim cała Polska, była główna rola w filmie Jacka Borcucha "Wszystko, co kocham" z 2009 roku. Wcielił się tam w postać Janka, lidera punkrockowego zespołu. Co ciekawe, do filmu wykonał również kilka piosenek, pokazując swój talent wokalny. Rola ta przyniosła mu nominację do Orła i ugruntowała jego pozycję jako jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia.

Odważne role i artystyczne wyzwania. Te kreacje zapadły widzom w pamięć

Kariera Mateusza Kościukiewicza od początku naznaczona była poszukiwaniem ról nieoczywistych i wymagających. Zaledwie rok po przełomie zachwycił krytyków jako Artur w mrocznym dramacie "Matka Teresa od kotów", za co otrzymał prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. W kolejnych latach udowadniał swoją wszechstronność, wcielając się w tak różne postacie jak:

Tadek w kontrowersyjnym filmie "Bez wstydu"

Łukasz „Dynia” w głośnym dramacie "W imię..."

Krzysztof Kamil Baczyński w filmie biograficznym "Baczyński"

Jacek w nagradzanym filmie "Twarz", gdzie przeszedł niezwykłą charakteryzację

Krystian Bala w opartym na faktach thrillerze "Amok"

Aktor udowodnił również, że ma talent scenopisarski. W 2015 roku wraz z Maciejem Bochniakiem napisał scenariusz do filmu "Disco polo", w którym także zagrał kilka epizodycznych ról.

Autentyczność i nieprzewidywalność. Za to pokochali go widzowie

Mateusz Kościukiewicz zaskarbił sobie sympatię widzów przede wszystkim artystyczną odwagą i bezkompromisowością. Nigdy nie bał się trudnych, często kontrowersyjnych tematów i fizycznych transformacji. Jego role są wyraziste, pełne emocji i zapadają w pamięć na długo po seansie. Widzowie cenią go za nieprzewidywalność i autentyczność, które wnosi do każdej postaci. Daleki od wizerunku typowego amanta, zbudował swoją markę na artystycznej jakości i nieustannym poszukiwaniu nowych wyzwań, co wyróżnia go na tle polskiego show-biznesu.

Niezwykła metamorfoza Mateusza Kościukiewicza. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Na przestrzeni niemal dwóch dekad kariery Mateusz Kościukiewicz przeszedł ogromną przemianę. Widzowie pamiętają go z początków jako szczupłego chłopaka o nieco zbuntowanym, rockandrollowym wizerunku, który idealnie pasował do roli w "Wszystko, co kocham". Z biegiem lat jego wygląd ewoluował, stając się bardziej dojrzały. Aktor często zmieniał fryzurę i zapuszczał zarost na potrzeby kolejnych ról, co dodatkowo podkreślało jego zdolności do metamorfozy. Najbardziej spektakularną zmianę przeszedł na potrzeby filmu "Twarz", gdzie jego postać uległa wypadkowi. Dziś to dojrzały mężczyzna, którego wizerunek łączy w sobie artystyczną nonszalancję z klasyczną elegancją.

U boku znanej reżyserki. Co wiemy o życiu prywatnym aktora?

Choć Mateusz Kościukiewicz chroni swoją prywatność, wiadomo, że od lat tworzy jeden z najciekawszych związków w polskim świecie filmowym. W 2011 roku aktor poślubił cenioną reżyserkę, Małgorzatę Szumowską. Para często współpracuje na polu zawodowym, tworząc razem głośne i nagradzane produkcje, takie jak "W imię..." czy "Twarz". Prywatnie są rodzicami córki Aliny. Ich związek oparty na wspólnej pasji do kina jest dowodem na to, że można z sukcesem łączyć życie osobiste z pracą artystyczną.

Nowe role i kolejne wyzwania. Czym dziś zajmuje się Mateusz Kościukiewicz?

Mateusz Kościukiewicz ani na chwilę nie zwalnia tempa. Poprzednie lata obfitowały w liczne projekty, w tym w serialu "Bracia", a także w głośnych produkcjach z 2025 roku, jak ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka "Wzgórze psów" czy serial kryminalny "Langer". Obecnie, w 2026 roku, największym zaskoczeniem dla wielu fanów było z pewnością dołączenie aktora do obsady dwóch najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych – "M jak miłość" oraz "Pierwsza miłość". Jednocześnie nie rezygnuje z kina autorskiego. Aktor pojawił się również w filmie historycznym Łukasza Palkowskiego zatytułowanym "Pojedynek", po raz kolejny udowadniając swoją aktorską wszechstronność.