Kiedy storczyk nie kwitnie, to wlej do doniczki ten napar. Roślina błyskawicznie obsypie się nowymi kwiatami

Storczyki to niezwykle popularne kwiaty, które do obfitego kwitnienia wymagają systematycznego dostarczania składników odżywczych.

Potas odgrywa fundamentalną rolę w stymulacji nowych pąków, a znajdziemy go w powszechnym kuchennym odpadzie.

Wystarczy kilka chwil, aby stworzyć naturalną odżywkę gwarantującą wysyp kwiatów na orchidei.

Domowy nawóz na kwitnienie storczyka

Storczyki, czyli orchidee od lat królują na polskich parapetach, stanowiąc elegancką ozdobę wnętrz, o ile są pokryte kwiatami. Zdarza się jednak, że mimo ogromnego zaangażowania w pielęgnację, roślina odmawia wypuszczania nowych pąków. Kluczem do sukcesu jest tutaj systematyczne odżywianie, które nie tylko zwiększa odporność na choroby i szkodniki, ale przede wszystkim stymuluje wzrost. Ten domowy nawóz do storczyka obudzi go do życia, sprawiając, że łodygi dosłownie ugną się pod ciężarem kwiatów.

Skórka od banana to bogate źródło potasu dla orchidei

Głównym motorem napędowym kwitnienia storczyka jest potas, którego niedobór skutecznie hamuje rozwój pąków. Doskonałym i w pełni naturalnym dostarczycielem tego pierwiastka są zwykłe skórki z bananów. Taki ekologiczny nawóz zawiera również kluczowe dla zdrowia roślin fosfor oraz wapń. Obecność potasu bezpośrednio wzmacnia kwiatostany i łodygi, fosfor stymuluje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, natomiast wapń odpowiada za budowę wytrzymałych ścian komórkowych storczyka.

Jak przygotować nawóz ze skórek banana krok po kroku?

Badania potwierdzają, że idealny bilans tych minerałów drastycznie zwiększa intensywność kwitnienia oraz ogólną odporność. Stworzenie takiego nawozu do storczyka jest wyjątkowo proste i nie wymaga nakładów finansowych. Wystarczy pokroić skórkę z jednego banana na drobne kawałki, wrzucić do litrowego słoika i zalać 500 ml gorącej wody, a następnie odstawić miksturę na równe 24 godziny. Gotowy ekstrakt należy przecedzić przez sitko i rozcieńczyć z czystą wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowanym płynem podlewajmy orchideę co 2 tygodnie, aby szybko zauważyć nowe pąki.

Złote zasady pielęgnacji storczyka. Kiedy podlewać roślinę?

Prawidłowa pielęgnacja storczyka wymaga trzymania się kilku żelaznych reguł. Roślinę należy nawadniać regularnie, zazwyczaj raz w tygodniu, bezwzględnie wylewając nadmiar wody gromadzący się w podstawce, aby nie doprowadzić do gnicia. Idealnym wskaźnikiem zapotrzebowania na wodę jest barwa systemu korzeniowego. Zupełnie białe korzenie oznaczają konieczność natychmiastowego podlania, podczas gdy zielone sugerują, że roślina ma wciąż wystarczająco dużo wilgoci. Storczyk preferuje stanowiska z jasnym, ale rozproszonym światłem, z dala od ostrego słońca. Nawożenie powinno być umiarkowane w fazie wzrostu i całkowicie wstrzymane po opadnięciu kwiatów, kiedy to należy przyciąć pęd i zapewnić roślinie czas na regenerację.

