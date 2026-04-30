Debiutowała jeszcze na studiach. Tak wyglądały początki kariery Joanny Szczepkowskiej

Joanna Szczepkowska swoje pierwsze kroki w świecie aktorstwa stawiała jeszcze przed oficjalnym ukończeniu studiów. Zadebiutowała w spektaklu Teatru Telewizji "Trzy siostry", a widzowie mogli ją zobaczyć również w kultowym serialu "Czterdziestolatek", gdzie w pierwszym odcinku wcieliła się w licealną miłość inżyniera Karwowskiego. W 1975 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i niemal od razu zdobyła uznanie krytyków. Rola w filmie "Con amore" w reżyserii Jana Batorego przyniosła jej w 1976 roku nagrodę za najciekawszy debiut, otwierając drzwi do wielkiej kariery.

To jej słowa o końcu komunizmu usłyszała cała Polska. Najważniejsze role i momenty w karierze aktorki

Kariera Joanny Szczepkowskiej to dziesiątki niezapomnianych ról teatralnych i filmowych. Przez lata związana była z czołowymi warszawskimi scenami, takimi jak Teatr Współczesny, Teatr Polski czy Teatr Powszechny. Stworzyła tam wybitne kreacje, wcielając się m.in. w Julię w "Romeo i Julii" czy Sonię w "Wujaszku Wani". Równolegle rozwijała swoją karierę filmową, grając w produkcjach takich reżyserów jak Janusz Zaorski ("Matka Królów", "Jezioro Bodeńskie"), Andrzej Wajda ("Kronika wypadków miłosnych") czy Krzysztof Kieślowski ("Dekalog III").

Jednak momentem, który na zawsze zapisał ją w historii Polski, nie była rola aktorska. 28 października 1989 roku, w głównym wydaniu "Dziennika Telewizyjnego", Joanna Szczepkowska wypowiedziała zdanie-symbol: "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm". Te słowa stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych cytatów okresu transformacji ustrojowej. Artystka jest również cenioną pisarką i felietonistką, autorką tomików wierszy, powieści oraz monodramu "Goła baba".

Nie tylko aktorka, ale i symbol zmian. Za to widzowie pokochali Joannę Szczepkowską

Publiczność ceni Joannę Szczepkowską nie tylko za jej wszechstronny talent, który pozwala jej z równą swobodą wcielać się w postacie dramatyczne i komediowe. Widzowie pokochali ją za jej niezwykłą osobowość, inteligencję i odwagę w wyrażaniu własnych poglądów. Jej bezkompromisowość, widoczna zarówno na scenie, jak i w życiu publicznym, uczyniła z niej nie tylko wybitną artystkę, ale również ważny głos swojego pokolenia. To właśnie ta autentyczność i siła charakteru sprawiają, że jej kreacje aktorskie na długo zapadają w pamięć.

Niezmiennie zjawiskowa. Zobacz, jak Joanna Szczepkowska zmieniała się na przestrzeni dekad

Patrząc na zdjęcia Joanny Szczepkowskiej z początków jej kariery, widzimy młodą, eteryczną artystkę o magnetycznym spojrzeniu. Jej uroda idealnie wpisywała się w role romantycznych heroin, które często kreowała na deskach teatru. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował. Delikatne rysy ustąpiły miejsca dojrzałej elegancji i pewności siebie, która doskonale odzwierciedlała jej artystyczny i osobisty rozwój. Choć zmieniały się fryzury i stylizacje, niezmienna pozostała klasa i charyzma. Dziś Joanna Szczepkowska to ikona stylu, która udowadnia, że prawdziwe piękno jest ponadczasowe i wypływa z wnętrza.

Sztuka zapisana w genach. Prywatne życie Joanny Szczepkowskiej to historia niezwykłej rodziny

Joanna Szczepkowska pochodzi z rodziny o niezwykłych artystycznych tradycjach. Jest córką wybitnego aktora Andrzeja Szczepkowskiego oraz wnuczką cenionego pisarza i eseisty Jana Parandowskiego. Talent i miłość do sztuki przekazała również swoim córkom. Była żoną aktora Mirosława Konarowskiego, z którym ma dwie córki: Marię Konarowską i Hannę Konarowską-Nowińską. Obie, idąc w ślady rodziców i dziadków, również z powodzeniem realizują się w zawodzie aktorki, kontynuując rodzinną pasję.

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się legendarna aktorka?

Mimo upływu lat Joanna Szczepkowska pozostaje niezwykle aktywna zawodowo. Aktorka nieustannie poszukuje nowych form wyrazu, czego najlepszym dowodem jest jej autorski Teatr Na Dole (TND), w którym realizuje własne projekty artystyczne. Wciąż angażuje się w życie publiczne, pisze i pozostaje ważnym głosem w dyskusjach na tematy społeczne. Jej wkład w polską kulturę został wielokrotnie doceniony, a zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć był przyznany jej w 2025 roku Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To dowód na to, że jej pasja i talent wciąż jaśnieją pełnym blaskiem.