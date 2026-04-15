W latach 70. to imię było prawdziwym hitem. Dziś niemalże nikt o nim nie pamięta

Imiona z przeszłości powracają, ale jedno z lat 70. pozostaje zapomniane.

Forma ta oznaczające "odrodzoną", to imię z bogatą historią i symbolicznym znaczeniem.

To piękne imię dziś prawie jest zapomiane.

Mowa o imieniu Renata, które brzmi niezwykle wdzięcznie i klasycznie i skrywa w sobie głębokie znaczenie i fascynującą historię. Jest to imię, które od wieków cieszyło się popularnością także w Polsce. W ostatnich latach rodzice jednak niemalże całkowicie o nim zapomnieli.

Renata - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Renata wywodzi się z języka łacińskiego, a konkretnie od słowa "renatus", które oznacza "odrodzony", "ponownie narodzony". W sensie symbolicznym imię to wiąże się z odnową, nowym początkiem i przemianą - zarówno w znaczeniu duchowym, jak i życiowym. Można je interpretować jako symbol nadziei, transformacji i wewnętrznej siły. Warto również wspomnieć, że w starożytnym Rzymie Renatus było używane jako przydomek, a następnie stało się popularnym imieniem. Jego żeńska forma, Renata, zaczęła zyskiwać na popularności w średniowieczu, szczególnie w krajach romańskich.

Charakterystyka i cechy przypisywane osobom o imieniu Renata

Choć imię nie determinuje charakteru, często przypisuje się Renatom pewne cechy, które rezonują z jego znaczeniem. Kobiety o imieniu Renata są często postrzegane jako:

Wrażliwe i empatyczne : Zdolność do odrodzenia i zrozumienia nowych początków może przekładać się na głęboką empatię i wrażliwość na potrzeby innych.

: Zdolność do odrodzenia i zrozumienia nowych początków może przekładać się na głęboką empatię i wrażliwość na potrzeby innych. Kreatywne i artystyczne : Symbolika odrodzenia sprzyja rozwojowi wyobraźni i twórczego myślenia.

: Symbolika odrodzenia sprzyja rozwojowi wyobraźni i twórczego myślenia. Optymistyczne i pełne nadziei : Wierzą w nowe szanse i potrafią podnieść się po trudnościach.

: Wierzą w nowe szanse i potrafią podnieść się po trudnościach. Silne wewnętrznie : Mimo wrażliwości, posiadają wewnętrzną siłę, która pozwala im pokonywać przeciwności losu.

: Mimo wrażliwości, posiadają wewnętrzną siłę, która pozwala im pokonywać przeciwności losu. Lojalne i oddane : Są dobrymi przyjaciółkami i partnerkami, ceniącymi sobie głębokie relacje.

: Są dobrymi przyjaciółkami i partnerkami, ceniącymi sobie głębokie relacje. Zdeterminowane: Gdy postawią sobie cel, dążą do niego z uporem i konsekwencją.

Popularność imienia Renata w Polsce

W Polsce imię Renata po raz pierwszy pojawiło się w XVII wieku za sprawą wpływów francuskich i cieszyło się dużą popularnością, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. Szczyt swojej popularności osiągnęło w latach 70. i 80., kiedy to często pojawiało się w czołówce najczęściej nadawanych imion żeńskich. Było to imię modne, kojarzone z elegancją i klasą. Według rejestrów danych PESEL obecnie w Polsce żyje 185 837 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze. Mimo sporej popularności oraz faktu, iż panuje moda na imiona zapomniane, Renata nie cieszy się dziś uznaniem świeżo upieczonych rodziców. W 2025 roku otrzymało je jedynie 11 dziewczynek, rok wcześniej zaledwie 7.

