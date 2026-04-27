Tak wyglądały początki kariery Małgorzaty Kożuchowskiej. Przełomowa rola zmieniła wszystko

Małgorzata Kożuchowska, choć urodziła się we Wrocławiu, wychowywała się w Toruniu, gdzie od najmłodszych lat rozwijała swoje artystyczne pasje. Już jako dziecko uczęszczała na zajęcia do Studia Poetyckiego i z sukcesami brała udział w konkursach recytatorskich. Naturalną drogą była więc dla niej szkoła aktorska. W 1994 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i niemal natychmiast związała się ze stołecznym Teatrem Dramatycznym, w którym występowała przez ponad dekadę.

Pierwsze role filmowe pojawiły się w połowie lat 90. w takich produkcjach jak "Młode wilki" czy "Gry uliczne". Jednak prawdziwym przełomem i rolą, która otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, była postać Ewy Szańskiej. Charyzmatyczna i zabawna dziennikarka w kultowej komedii "Kiler" (1997) oraz jej kontynuacji "Kiler-ów 2-óch" (1999) sprawiła, że Kożuchowska zyskała ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów w całej Polsce.

Role, które zdefiniowały jej karierę. Nie tylko Hanka Mostowiak i Natalia Boska

Choć rola w "Kilerze" była dla niej trampoliną do sukcesu, to postać Hanki Mostowiak w serialu "M jak miłość" ugruntowała jej pozycję jako jednej z najpopularniejszych polskich aktorek. Przez ponad dekadę, w latach 2000-2011, widzowie śledzili losy jej bohaterki, a jej odejście z serialu było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w historii polskiej telewizji. Małgorzata Kożuchowska udowodniła jednak, że nie da się zaszufladkować. Zaledwie chwilę później wcieliła się w zupełnie inną postać – Natalię Boską w serialu komediowym "Rodzinka.pl". Ta rola pokazała jej niezwykły talent komediowy, a aktorka na nowo podbiła serca publiczności.

Jej bogate portfolio obejmuje również takie produkcje jak:

serial "Druga szansa", w którym zagrała główną rolę Moniki Boreckiej,

serial "Prawo Agaty", gdzie wcieliła się w postać prokurator Marii Okońskiej,

film "Komornik", doceniony przez krytyków,

głosowe kreacje, takie jak hipopotamica Gloria w serii "Madagaskar" czy Biała Królowa w "Alicji w Krainie Czarów".

Aktorka nieprzerwanie związana była także z teatrem, występując na deskach Teatru Narodowego w Warszawie w latach 2005-2014.

Ikona stylu i wszechstronny talent. Czym Małgorzata Kożuchowska podbiła serca Polaków?

Widzowie pokochali Małgorzatę Kożuchowską za jej niezwykłą wszechstronność. Z łatwością przechodzi od ról dramatycznych, które wzruszają do łez, do kreacji komediowych, w których bawi całe pokolenia. Jej talent aktorski idzie w parze z niezwykłą charyzmą i osobowością. Przez lata wypracowała sobie status ikony stylu, a jej kreacje z czerwonych dywanów są szeroko komentowane i naśladowane. Uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych Polek, która łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi trendami. To właśnie ta konsekwencja w budowaniu wizerunku, profesjonalizm i artystyczna odwaga sprawiły, że od blisko trzech dekad utrzymuje się na szczycie.

Niesamowita metamorfoza Małgorzaty Kożuchowskiej. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Patrząc na zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej z początku jej kariery, trudno nie zauważyć ogromnej zmiany. W latach 90., w czasach "Kilera", nosiła długie, ciemniejsze włosy i prezentowała naturalny, dziewczęcy wizerunek. Prawdziwa rewolucja w jej wyglądzie nastąpiła wraz z rosnącą popularnością. Decyzja o drastycznym skróceniu włosów okazała się strzałem w dziesiątkę. Krótka, blond fryzura typu pixie cut stała się jej znakiem rozpoznawczym na wiele lat i symbolem nowoczesnej elegancji. To cięcie podkreśliło jej rysy twarzy i dodało wizerunkowi pazura. Z biegiem lat jej styl stawał się coraz bardziej wyrafinowany, a ona sama zyskała miano jednej z największych gwiazd i ikon mody w Polsce, niezmiennie zachwycając nienaganną sylwetką i wyczuciem smaku.

Prywatnie żona i mama. Małgorzata Kożuchowska chroni swoje życie rodzinne

Mimo ogromnej popularności Małgorzata Kożuchowska konsekwentnie chroni swoją prywatność. W 2008 roku poślubiła dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego. Sześć lat później, w 2014 roku, na świat przyszedł ich syn, Jan Franciszek. Aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna jest dla niej rodzina. Jest również osobą głęboko wierzącą i otwarcie mówi o swoim przywiązaniu do wartości katolickich. Stroni od skandali, budując wizerunek oparty na stabilności i spokoju, co jest rzadkością w świecie show-biznesu.

Co dziś robi Małgorzata Kożuchowska? Aktorka nie zwalnia tempa

Małgorzata Kożuchowska pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. W 2025 roku fani z entuzjazmem przyjęli jej powrót do roli Natalii Boskiej we wznowionym serialu "Rodzinka.pl". W tym samym roku premierę miała również nowa produkcja z jej udziałem, serial "Aniela". Aktorka nieustannie angażuje się w projekty filmowe, a także działalność społeczną, będąc m.in. ambasadorką Fundacji Mam Marzenie. Na początku 2026 roku ukazała się książka "Małgorzata Kożuchowska Portret Przyjaciela" autorstwa Dariusza Domańskiego, która poświęcona jest jej bogatej pracy teatralnej. W tym samym roku została także uhonorowana odznaczeniem "Dumni z Powstańców".