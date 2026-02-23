"X Factor" naprawdę wróci na antenę TVN? Wszystko już wiadomo!

"X Factor" - fabryka gwiazd

"X Factor" to program, który kochali Polacy. Kiedy w 2011 roku trafił na antenę TVN-u, było to ogromne wydarzenie. Show trafiło do Polski już jako ogromny sukces międzynarodowy. W Wielkiej Brytanii był fenomenem i wypromował takie gwiazdy jak One Direction czy Leona Lewis. W Polsce również słuchamy artystów, którzy swoją karierę zaczynali właśnie na scenie "X Factora". Najlepszy przykład to Dawid Podsiadło. Dzisiaj to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki, która koncerty gra na największych stadionach w kraju. Mniejszy, ale wciąż duży sukces, odniósł Michał Szpak. Do dziś jest jedną z najbardziej kolorowych postaci naszego show-biznesu. Wiele osób nie pamięta, że pierwsze kroki w "X Factorze" stawiały też takie znane artystki jak Daria Zawiałow i Dziarma. Inne przykłady to Grzegorz Hyży, Marta Bijan, Ewelina Lisowska, Ada Szulc czy Maja Hyży. Nic więc dziwnego, że gdy niespodziewanie na Facebooku polskiego "X Factora" pojawił się nowy post, niektórzy z radością zaczęli plotokować o powrocie programu. Czy faktycznie do tego dojdzie?

ZOBACZ TAKŻE: Ceny biletów na koncerty Harry’ego Stylesa to kosmos! Fani są mocno oburzeni

FB SE: Daria Zawiałow zaczynała w X Factor. Nagranie z castingu trafiło do sieci!

"X Factor" wraca do TVN?

W połowie lutego 2026 po latach przerwy na Facebooku polskiej wersji programu "X Factor" pojawił się nowy post.

"Nowa nazwa. Nowa energia. Te same emocje. Chcemy stworzyć miejsce, w którym najlepsze momenty dostają drugie życie - sceny, do których wraca się z uśmiechem (albo łzą w oku). Jeśli kochacie takie powroty - zostańcie z nami. To dopiero początek tej historii" - można było przeczytać na fanpage'u.

Choć rozpoczęło to spekulacje o powrocie "X Factora", teraz wiemy już, że wcale nie o to chodziło! Strona zmieniła nazwę na "Kto to oglądał?" i od teraz TVN będzie tam publikował archiwalne fragmenty swoich programów. Stacja wykorzystała zasięgi "X Factora" zamiast tworzyć nowy fanpage.