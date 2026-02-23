Kamila Sellier opuściła szpital w Mediolanie. Wiadomo, w jaki sposób wróci do Polski

Koszmarny wypadek na lodzie

Do dramatycznych scen doszło podczas ćwierćfinałowego biegu na dystansie 1500 metrów. W wyniku nieszczęśliwego upadku Polka została uderzona płozą łyżwy przez Amerykankę Kristen Santos-Griswold. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, a interwencja służb medycznych była natychmiastowa. Zawodniczkę zniesiono z tafli na noszach i przetransportowano do placówki medycznej. Tam, w nocy z piątku na sobotę, przeszła zabieg chirurgiczny, ponieważ badania wykazały uszkodzenie jednej z kości twarzoczaszki.

Stan zdrowia polskiej zawodniczki

Już w sobotę łyżwiarka uspokajała kibiców, zapewniając o poprawie swojego samopoczucia. Dzień później wykazała się wielką klasą, prosząc, aby nie obarczać winą za zdarzenie amerykańskiej rywalki. W trakcie weekendu 25-latka była poddawana dodatkowym badaniom okulistycznym. Decyzje o dalszym postępowaniu zależały od lekarza prowadzącego. Ostatecznie potwierdzono, że Polka mogła opuścić klinikę i udać się w drogę powrotną.

„Kamila wyszła ze szpitala, wraca autem z rodzicami do Polski. Czuję się lepiej, choć jeszcze jest bardzo obolała. Reszte diagnostyki bedzie przechodziła w Polsce” – przekazała Katarzyna Kochaniak z polskiej misji olimpijskiej.