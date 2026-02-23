Uczestniczka Eurowizji 2026 była kiedyś jurorką. Głosowała na Izrael! Tak się broniła

Reprezentantka Belgii na Eurowizji 2026 nie ma łatwo. Już w dzień ogłoszenia na piosenkarkę występującą pod pseudonimem Essyla spadła fala krytyki. Na początku warto zaznaczyć, że sam udział Belgii jest w tym roku źle odbierany w tym kraju. Wiele osób chciało, aby Belgia dołączyła do grona państw, które bojkotują konkurs z powodu dopuszczenia do udziału reprezentacji Izraela. Tak się jednak nie stało, a belgijska telewizja zdecydowała, że do Wiednia pojedzie Essyla z piosenką "Dancing On The Ice". Fani Eurowizji szybko odkryli, że młoda piosenkarka w 2024 roku była członkiem belgijskiego jury na Eurowizji w Malmö. Już wtedy wiele osób apelowało o dyskwalifikacje Izraela z powodu działań w Strefie Gazy. Mimo tego jury z Belgii przyznało 5 punktów izraelskiej reprezentantce, Eden Golan. W mediach społecznościowych tej decyzji broniła właśnie Essyla. Co powiedziała?

Essyla głosowała na Izrael na Eurowizji 2024

Po publikacji szczegółowych wyników oraz składów narodowych komisji jurorskich na Eurowizji 2024 belgijscy fani wydarzenia napisali do Essyli, wyrażając swoje zażenowanie głosowaniem na Izrael. Piosenkarka broniła jednak swojej decyzji.

W pełni zasłużyła na swoje punkty. Myślicie, że to ona poprosiła siły zbrojne i swoich przywódców, żeby rozpoczęli wojnę z innym krajem? Nie. To nie jej wina i już wystarczająco za to zapłaciła - pisała Essyla na TikToku w 2024 roku.

Piosenkarka dodała, że oskarżanie ją o popieranie ludobójstwa dlatego, że głosowała na Izrael, jest "głupie".

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".