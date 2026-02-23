Wizyta kadry w Pałacu Prezydenckim. Uwagę zwrócił samochód Adama Małysza

Sukcesy polskich skoczków i wizyta w Pałacu

Zakończone Igrzyska Olimpijskie 2026 przyniosły polskim kibicom wiele powodów do zadowolenia, głównie za sprawą fenomenalnej postawy naszych skoczków. Bohaterem kadry został Kacper Tomasiak, który wywalczył wicemistrzostwo na skoczni normalnej oraz brąz na dużym obiekcie. Do swojego dorobku dołożył także srebrny krążek w konkursie duetów, zdobyty wspólnie z Pawłem Wąskiem. Sukcesy zawodników to również powód do dumy dla prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W poniedziałek, 23 lutego, Adam Małysz wraz z medalistami i trenerem Maciejem Maciusiakiem gościł w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Karola Nawrockiego.

Elegancja prezesa PZN i luksusowy samochód

Uwagę fotoreporterów przykuł moment przyjazdu szefa narciarskiej federacji pod siedzibę głowy państwa. Adam Małysz zajechał na miejsce luksusowym modelem Audi, zadając szyku jeszcze przed wejściem do budynku. W przeciwieństwie do zawodników, którzy wystąpili w strojach sportowych, prezes związku zdecydował się na elegancki, formalny ubiór. Warto odnotować, że Karol Nawrocki aktywnie wspierał olimpijczyków, biorąc udział zarówno w ceremonii otwarcia igrzysk, jak i we wcześniejszym ślubowaniu przed wylotem do Włoch.

„Jesteście tymi, którzy każdego dnia przez wiele lat, miesięcy poświęcacie swoje życie i emocje. To czas wypełniony łzami, potem, krwią, radością, smutkami, upadaniem i wstawaniem, by pojechać na igrzyska olimpijskie”

– mówił wówczas do zgromadzonych sportowców prezydent RP.

Zdjęcia ze spotkania u prezydenta

Szczegółowa relacja fotograficzna z wizyty Adama Małysza, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska u Karola Nawrockiego dostępna jest w galerii zdjęć.

