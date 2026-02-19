Flagowy format TVN powraca na antenę? Jeden post wywołał sporo zamieszania! To on wylansował Szpaka, Podsiadłę i Hyżego

Powrót "X Factor" to marzenie niejednego fana muzyki i programów typu talent show. Mimo że hit TVN-u był emitowany przez zaledwie trzy lata, wylansował topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zdecydowanie największą z nich jest wyprzedający dziś stadiony w całym kraju Dawid Podsiadło, choć pierwsze kroki w nim stawiali też Daria Zawiałow, Grzegorz Hyży czy Michał Szpak, dziś juror w "The Voice of Poland".

"X Factor" wraca na antenę?

Jeden post wystarczył, by fani, którzy przed laty śledzili poczynania uczestników show i obserwowali, jak na ich oczach rodzą się nowe gwiazdy, oniemieli. Na facebookowym profilu programu pojawił się enigmatyczny wpis, który wielu osobom dał nadzieję na powrót ich ulubionego formatu z Kubą Wojewódzkim na czele w jury. Takie powroty nie są niczym nowym. W ubiegłym roku na antenę, ale Polsatu, powrócił przecież program "Must Be The Music" i okazał się strzałem w dziesiątkę. Czy tak samo będzie z "X Factorem"?

Tatiana Okupnik o Dawidzie Podsiadło. Była jego mentorką w "X Factor”

"X Factor" - powrót po ponad dekadzie?

Fani, którzy mieli polubiony fanpage "X Factora", niemalże zwariowali, widząc nowy post. Ten, choć nic nie zdradza, daje nadzieje na powrót ulubionego programu muzycznego.

Nowa nazwa. Nowa energia. Te same emocje. Chcemy stworzyć miejsce, w którym najlepsze momenty dostają drugie życie - sceny, do których wraca się z uśmiechem (albo łzą w oku). Jeśli kochacie takie powroty - zostańcie z nami. To dopiero początek tej historii - czytamy.

Bez wątpienia powrót "X Factora" byłby wielkim wydarzeniem. Czy tak się stanie i format powróci w nowej, odmienionej formule? Czas pokaże. Bez wątpienia post nie pojawił się jednak na Facebooku przypadkiem.