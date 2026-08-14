Wystartował BitterSweet Festival. Na scenie w Poznaniu wystąpią największe światowe gwiazdy

Ruszył BitterSweet Festival. Gorillaz rozgrzał publikę pierwszego dnia

BitterSweet Festival 2026 odbywa się w dniach 13-15 sierpnia w Poznaniu. Pierwszego dnia główną gwiazdą był zespół Gorillaz, który wrócił do Polski po ośmiu latach. Na głównej scenie wystąpili również Lorde, Jessie J i Becky Hill, a na pozostałych scenach festiwalowicze bawili się w rytm muzyki Paula Kalkbrennera, Meute, Tommy'ego Casha, Charliego Jeera i Sophii Stel.

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BitterSweet Festival. Kto wystąpi w poznaniu 14 i 15 sierpnia?

Koncert Gorillaz to jednak dopiero początek atrakcji. Drugiego dnia festiwalu na scenie głównej pojawią się Twenty One Pilots, Tom Odell, Rita Ora oraz Mrozu, na pozostałych zaś Alok, Ashnikko, Chet Faker, Leisure, Parcels, Ebbb, In Parallel, maks.tachasiuk. Z kolei ostatniego dnia festiwalu, w sobotę 15 sierpnia, zagra sam Robbie Williams.

Oprócz głównego gwiazdora, twórcy takich przebojów jak "Angels" i "Supreme", na głównej scenie w poznańskim Parku Cytadela zagrają Major Lazer, Ciara, Sobel i Bitter Chopin Sweet Chopin. W tak zwanym między czasie ENEA Stage rozgrzeją Faithless, OKI, Morad, Fukaj i Giant Rooks, a na pozostałych wystąpią Max Baby, Borderline i Myd.

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Jan Paweł Adamczewski na BitterSweet Festival

Oprócz koncertów na festiwalowiczów czeka też cykl spotkań BitterSweet Talks, w których udział wezmą mi.in Katarzyna Nosowska, Martyna Wojciechowska oraz Bartłomiej Topa, czyli najsłynniejszy Jan Paweł w historii Polski we własnej osobie. Spotkania startują każdego dnia festiwalu o godz. 16:00.

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