Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Na wieńcu od żony znalazły się wzruszające słowa

Wzruszający napis na grobie Andrzeja Morozowskiego

W piątkowe przedpołudnie 14 sierpnia 2026 roku na terenie warszawskich Powązek Wojskowych zorganizowano uroczystości pogrzebowe Andrzeja Morozowskiego. Słynny prezenter odszedł z tego świata na początku miesiąca, dokładnie 4 sierpnia 2026 roku, przeżywszy 69 lat. Zmarły reporter był przez bardzo długi czas niezwykle rozpoznawalną twarzą krajowych mediów i trwale zapisał się w historii polskiej telewizji.

Ostatnia droga zmarłego zgromadziła mnóstwo postaci znanych z ekranów oraz redakcji. Towarzyszyli mu dawni znajomi z pracy, bliscy koledzy i reprezentanci branży informacyjnej, z którą pozostawał złączony niemal przez całą swoją ścieżkę zawodową. Cmentarna aura obfitowała w głęboką refleksję, a codzienny gwar sejmowych dyskusji oraz błysk obiektywów ustąpiły miejsca ciszy, dziesiątkom przyniesionych wiązanek i snutym po cichu wspomnieniom o wybitnym publicyście.

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Żona żegna Andrzeja Morozowskiego. Wyjątkowe słowa Agaty Nowakowskiej-Morozowskiej

Wśród morza kwiatów największe emocje budziły szarfy z intymnymi, pożegnalnymi tekstami. Oczy zebranych przyciągała przede wszystkim bardzo sentymentalna dedykacja z krótkim, ale niesamowicie wymownym wyznaniem miłości, która głosiła „Człowiekowi mojego życia, Agata”.

Te łamiące serce słowa zamieściła na wiązance Agata Nowakowska-Morozowska, ukochana małżonka zmarłego prezentera. Początki ich znajomości sięgają korytarzy polskiego parlamentu, gdzie oboje wykonywali swoje obowiązki zawodowe jako korespondenci, na bieżąco opisując i komentując kluczowe decyzje krajowych decydentów.

Wspólne pasje i spędzony razem czas ostatecznie doprowadziły tę dwójkę na ślubny kobierzec. Owocem ich związku jest syn Jan, jednak początki macierzyństwa wiązały się dla nich z ogromnym dramatem. Chłopiec tuż po przyjściu na świat zaczął mieć poważne problemy zdrowotne i musiał spędzić wiele długich miesięcy pod czujnym okiem lekarzy w Centrum Zdrowia Dziecka.

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Przez wzgląd na trudne, wspólnie pokonane doświadczenia, krótki napis zamieszczony na pożegnalnej szarfie nabrał niezwykłej głębi. To lakoniczne zdanie okazało się najbardziej trafnym podsumowaniem spędzonych ze sobą dekad oraz pięknym hołdem dla partnera wspierającego żonę w każdym momencie ich wspólnej wędrówki.

Małżonka prezentera od podszewki poznała realia branży informacyjnej, tworząc przez pewien czas teksty o profilu gospodarczym dla redakcji „Gazety Wyborczej”. Po zakończeniu tego etapu postanowiła zmienić ścieżkę kariery, przechodząc do korporacyjnego świata biznesu jako rzeczniczka znanej sieci drogerii. Zanim to nastąpiło, krzyżowała swoje ścieżki z przyszłym mężem na sejmowych korytarzach, zbierając polityczne materiały, które obecnie ustąpiły miejsca smutnej rzeczywistości i ostatecznemu rozstaniu.

Terytorium cmentarza wypełniły także kompozycje kwiatowe od innych ważnych w życiu zmarłego osób. Koledzy ze stacji zostawili wstęgę ze zdaniem „Morozo jesteś i zawsze będziesz z nami. Dziękujemy, przyjaciele z TVN24 i Faktów TVN”, z kolei ekipa pomocowa dodała swoją z sentencją „Zawsze zostaniesz w naszej pamięci. Przyjaciele z Fundacji TVN”. Ostatni wyraz uznania nadszedł również ze strony najwyższych władz, gdyż na grobie pojawił się wieniec podpisany tekstem „Prezes Rady Ministrów. Donald Tusk”.

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