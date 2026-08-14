Paulina Gajdosz sędzią w G-League. Gdzie Polka zaprezentuje się wcześniej?

Wielki turniej przed powrotem do USA

Pochodząca z Nowego Sącza sędzia koszykówki pracowała latem podczas rozgrywek Summer League NBA w Las Vegas. Od jesieni Paulina Gajdosz drugi sezon z rzędu będzie prowadzić mecze w amerykańskiej G-League. Zanim jednak na dobre wyruszy do Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w jubileuszowych, 20. mistrzostwach świata koszykarek w Berlinie.

Turniej u naszych zachodnich sąsiadów będzie dla polskiej sędzi debiutem na seniorskim czempionacie globu. Zmagania w stolicy Niemiec rozpoczną się 4 września, a tytułu mistrzowskiego będą bronić reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Amerykańska kadra narodowa zagra o piąty złoty medal z rzędu i jednocześnie dwunasty w historii tej imprezy.

Kto jeszcze posędziuje na mistrzostwach świata?

Federacja FIBA powołała na turniej w Niemczech łącznie 28 arbitrów, w tym jeszcze jednego reprezentanta Polski. Wojciech Liszka ze Szczecina, który dołączy do Pauliny Gajdosz, również zadebiutuje na mistrzostwach świata koszykarek. Ten utytułowany sędzia prowadził wcześniej finał igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz trzykrotnie pracował podczas Summer League NBA w latach 2019, 2024 i 2026.

Oboje polscy arbitrzy mają na koncie liczne sukcesy międzynarodowe. Paulina Gajdosz w 2025 roku sędziowała finał mistrzostw Europy kobiet, a międzynarodową licencję FIBA posiada od 2017 roku. Z kolei Wojciech Liszka uczestniczył w męskich mistrzostwach świata w 2019 i 2023 roku, a także w męskich mistrzostwach Europy w 2022 i 2025 roku.