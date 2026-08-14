Andrzej Morozowski spoczął na Powązkach. Znane osobistości pożegnały wybitnego dziennikarza

Rodzina i współpracownicy na Powązkach na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego

Andrzej Morozowski zdobył uznanie widzów jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sceny politycznej. Przez długi czas był twarzą telewizji TVN24, w której odpowiadał za prowadzenie popularnych formatów publicystycznych i przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi decydentami. Charakteryzowało go nieszablonowe podejście do rozmówców, bezkompromisowe pytania i niezwykła wnikliwość.

W przeszłości jego głos można było usłyszeć w Radiu Zet, a oblicze oglądać w Telewizji Polskiej. Za swoją pracę został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, w tym statuetkami Grand Press, Wiktorami oraz Nagrodą im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jego odejście to ogromna strata dla świata mediów, w którym przez dekady odgrywał niezwykle istotną rolę. Uroczystości żałobne zaplanowano na godzinę 10 w domu pogrzebowym mieszczącym się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W tym miejscu zebrały się tłumy, aby oddać mu ostatni hołd.

Zobacz też: Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu! Zmarł w wieku 69 lat

35

Miszczak, Sianecki i Kolenda-Zaleska na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego. Oddali mu ostatni hołd

Podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu zgromadziło się wielu ludzi telewizji oraz przedstawicieli świata mediów, z którymi zmarły dziennikarz współtworzył polski rynek. Dla zdecydowanej większości z nich był nie tylko partnerem w pracy, ale także bliskim człowiekiem, z którym przegadali wiele godzin w newsroomach, przygotowując się do wejść antenowych i relacjonując historyczne wydarzenia.

Niezwykle ważną relację zawodową nawiązał z Tomaszem Sekielskim. Przez wiele lat stanowili telewizyjny tandem, który doskonale zapisał się w pamięci widzów dzięki programowi "Teraz my!". Ich wspólne analizy i gorące debaty z udziałem polityków przyciągały przed ekrany rzesze odbiorców.

Zobacz też: Tomasz Sekielski nie zdążył pożegnać Andrzeja Morozowskiego. To, co powiedział, łamie serce

Piątkowe przedpołudnie na Powązkach upłynęło w atmosferze refleksji i spokoju, co stanowiło ogromny kontrast do dynamiki programów telewizyjnych. Zabrakło gorących polemik, bezpardonowych pytań i gonitwy za czasem. Uczestnicy ceremonii przynieśli wieńce i w milczeniu wspominali kolegę, który przez całe lata współtworzył z nimi medialną rzeczywistość.

Warto przypomnieć, że raptem kilka miesięcy temu, w marcu 2026 roku, dziennikarz powrócił do studia TVN24 po długotrwałej nieobecności. Podzielił się wtedy z odbiorcami informacjami na temat swoich zmagań z rakiem. Planował wtedy ograniczyć swoją obecność na antenie, ale nie zamierzał rezygnować ze spotkań z widzami, chcąc wciąż być blisko bieżących wydarzeń.

Ten powrót przed kamery okazał się jednak jednym z ostatnich akordów w jego długiej, pełnej sukcesów karierze. Tragiczna wiadomość o jego śmierci obiegła media 4 sierpnia. Odszedł w wieku 69 lat.

Na warszawskich Powązkach w tłumie zgromadzonych wokół trumny znaleźli się między innymi Edward Miszczak, Grzegorz Sianecki, Marta Gordziewicz i Katarzyna Kolenda-Zaleska. Zjawili się, aby uhonorować pamięć zmarłego. W ostatniej drodze towarzyszyło mu mnóstwo osób, z którymi przez lata budował swoją zawodową pozycję, i przyjaciół, z którymi przeciął się na swojej długiej i fascynującej drodze.

Zobacz też: Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE