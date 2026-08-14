Nowy film Ekipy pobije europejski rekord. Takiej premiery jeszcze nie było. Wyjaśniamy, jak wziąć udział

Skok na rekord: "100 DNI: Misja Zeus" z największą premierą w Europie

Jak drużyna Kapsla poradzi sobie z "Misją Zeus"? Pierwsi widzowie dowiedzą się już 10 września podczas uroczystej premiery w Energylandii zaplanowanej jako wydarzenie otwarte dla 12 tysięcy osób. Event z udziałem gwiazd i influencerów, czerwonym dywanem i atrakcjami przygotowanymi z rozmachem największego parku rozrywki w Polsce, połączy świat filmu, rozrywki i społeczności fanów Ekipy.

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Organizatorzy nie zapominają także o fanach serii, którzy nie będą mogli wziąć udziału w premierze osobiście. Specjalnie dla nich przygotowano alternatywę na niespotykaną dotąd skalę. W kinach sieci Helios, Cinema City i Multikino, a także w wybranych kinach studyjnych, będzie można obejrzeć relację na żywo z czerwonego dywanu oraz premierowy pokaz filmu.

Jak wziąć udział w premierze "100 DNI: Misja Zeus"?

Bilety na pełną atrakcji premierę filmu "100 DNI: Misja Zeus" dostępne są na stronie Energylandii. Przygotowano także specjalną zniżkę - wszyscy posiadacze ważnych biletów do parku będą uprawnieni do udziału w uroczystym wydarzeniu za symboliczną złotówkę.

Świadkami wyjątkowego eventu oraz pierwszymi widzami filmu mogą stać się także osoby, które zakupią bilety na specjalne seanse "100 DNI: Misja Zeus - Relacja na żywo z czerwonego dywanu oraz pokaz premierowy" w sieci Helios, Cinema City oraz Multikino oraz wybranych kinach w całej Polsce. Sprzedaż biletów na to unikatowe kinowe doświadczenie rusza 13 sierpnia 2026 roku.

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"100 DNI: Misja Zeus" - zwiastun

"100 DNI: Misja Zeus" - co tym razem czeka Kapsla i ekipę?

"100 DNI: Misja Zeus" to pełna akcji komedia młodzieżowa, będąca kontynuacją hitu "100 dni do matury", który przyciągnął do kin ponad milion widzów. Tym razem Kapsel i jego ekipa wychodzą poza szkolne mury i stawiają pierwsze kroki w dorosłości. Bohaterowie zostają wciągnięci w niebezpieczną, międzynarodową grę, a przed nimi staje misja, od której zależy przyszłość całej planety.

To opowieść o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej - nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności. Ogólnopolska premiera kinowa filmu "100 DNI: Misja Zeus" odbędzie się 11 września 2026 roku.

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"100 DNI: Misja Zeus" - obsada

W roli głównej powraca Bartek Laskowski jako Świeży, a na ekranie będą towarzyszyć mu m.in. Hania Puchalska (HiHania), Bartek Kubicki, Marta Różańska, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), Jacek Koman, Piotr Głowacki, Jowita Budnik, Radosław Krzyżowski, Cezary Pazura, Tomasz Kot.