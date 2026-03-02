Wyniki Tańca z Gwiazdami zaskakują. Widzowie wywrócili tabelę jury do góry nogami

Pełna lista uczestników 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Flagowy format taneczny od dwóch dekad gromadzi przed telewizorami miliony Polaków. Przez te lata program ewoluował, zmieniając stację nadawczą, skład sędziowski czy regulamin przyznawania nagród. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna: gust jurorów rzadko pokrywa się z sympatiami widowni.

Premierowa odsłona osiemnastej edycji „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” już za nami. Do rywalizacji o prestiżowe trofeum stanął komplet dwunastu duetów. Oto oficjalne zestawienie gwiazd i tancerzy biorących udział w bieżącym sezonie:

Duet nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Duet nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Duet nr 3: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Duet nr 4: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Duet nr 5: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Duet nr 6: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Duet nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Duet nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Duet nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Duet nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Duet nr 11: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Duet nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Zobacz również: Start 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Występ tej pary wywołał absolutną ciszę

Faworyci jurorów: Boczarska i Miko z najwyższymi notami

Gwiazdy wylały litry potu na treningach, aby w debiucie wypaść perfekcyjnie, jednak opinie ekspertów przy stole sędziowskim były mocno zróżnicowane. Zgodnie z tradycją Ewa Kasprzyk podeszła do oceniania z dużą wyrozumiałością, podczas gdy Iwona Pavlović bezlitośnie punktowała wszelkie niedociągnięcia techniczne.

Po pierwszych występach w "Tańcu z Gwiazdami" na prowadzenie wysunęła się wyraźna czołówka czterech duetów. Największe uznanie w oczach jury zdobyli Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke (38 pkt) oraz Izabella Miko partnerująca Albertowi Kosińskiemu (37 pkt). Tuż za nimi uplasowali się Sebastian Fabijański i Gamou Fall. Warto odnotować, że aż trzy pary otrzymały od sędziów maksymalne noty, czyli „dziesiątki”.

Zobacz również: Sobowtór Bagiego narobił zamieszania w "Tańcu z gwiazdami". To nawet nie on!

Piotr Kędzierski ulubieńcem publiczności według doniesień mediów

Według profesjonalnego jury najsłabiej wypadli Piotr Kędzierski i Małgorzata Potocka, zgarniając zaledwie po 24 punkty. Niewiele lepiej oceniono internetowych twórców – Natsu oraz Jaspera. W dolnej części tabeli, na piątej pozycji od końca, wylądował również znany z serialu „Rodzinka.pl” Mateusz Pawłowski.

Decyzja telewidzów okazała się jednak szokująco odmienna od werdyktu ekspertów. Jak donosi serwis Pudelek, głosowanie SMS-owe wywróciło klasyfikację do góry nogami. Wygląda na to, że publiczność wybrała swoją nową „maskotkę edycji”. Rolę, którą w poprzednim sezonie pełnił Tomasz Karolak, tym razem przejął Piotr Kędzierski, cieszący się ogromnym poparciem fanów.

Jedynym punktem stycznym w ocenach obu grup był Sebastian Fabijański, który zgodnie zajął drugie miejsce w obu rankingach. Dalej jednak rozbieżności są ogromne. Głosami widzów na podium wskoczyłby Mateusz Pawłowski, a tuż za nim uplasowali się influencerzy – Natsu oraz Jasper.

Zobacz również: Startuje 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". Polsat wydał fortunę na stroje do jednego odcinka

39

Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie? Pytanie 1 z 10 Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel? Z Michałem Kassinem ze Stefano Terrazzino z Rafałem Maserakiem Następne pytanie