Natsu zadebiutowała w "Tańcu z Gwiazdami". Jej odważny strój odsłonił niemal wszystko

Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina na parkiecie Polsatu

Producenci show Polsatu liczyli na to, że angaż Natalii Karczmarczyk przyciągnie przed telewizory młodszą widownię, powtarzając sukcesy takich gwiazd sieci jak Maria Jeleniewska czy Julia Żugaj. Natsu stworzyła taneczny duet z doświadczonym Wojciechem Kuciną, z którym błyskawicznie znalazła wspólny język. Chemia między nimi była widoczna już podczas imprezy promocyjnej oraz na zakulisowych materiałach (influencerka dotknęła m.in. torsu tancerza). Choć sam występ w premierowym odcinku pod kątem technicznym nie powalił na kolana, to odważna stylizacja uczestniczki z pewnością zostanie zapamiętana na długo. Widzowie byli pod wrażeniem figury celebrytki, którą wyeksponował strój.

Natsu zadebiutuje w "Tańcu z Gwiazdami". Odważne zdjęcia influencerki rozgrzały fanów do czerwoności

Problemy z kreacją Natsu i surowe oceny jurorów

Para zaprezentowała energetycznego jive'a do przeboju Shakiry "Objection". Jeszcze przed wejściem na antenę była gwiazda freak-fightów żartowała, że choć wygląda jak latynoska, jej ruchy wymagają jeszcze sporo pracy i liczy na rozwój w programie. Podczas występu na żywo uwagę przykuwała nie tyle choreografia, co niezwykle krótka sukienka Natsu. Kreacja co chwilę unosiła się do góry, odsłaniając ciało celebrytki, co nie umknęło uwadze zgromadzonej publiczności. Mimo gorącej atmosfery, sędziowie podeszli do popisu chłodno, przyznając duetowi łącznie jedynie 25 punktów na 40 możliwych.

„Bardzo ładnie zaczęliście, ale potem gdy zostałaś sama, to wychodzi brak pewności. Nogi w kickach powinny być aktywne. Razem jest pięknie, osobno są pewne słabości”

Taką opinię na temat tańca wyraził Tomasz Wygoda. Znacznie cieplejsze słowa skierowała do influencerki Ewa Kasprzyk.

„Powiem coś może szokującego. Jesteś sztywniarą... to nieprawda. Jesteś szalenie rozkręcona, gibka. Z tego, co wyczytałam, jesteś też królową przetrwania.”

Tak skomentowała występ aktorka, nawiązując do udziału Natalii w innym formacie telewizyjnym. Warto odnotować, że znacznie lepiej w debiucie poradził sobie inny reprezentant świata frikowych walk – Gamou Fall. Aktor, któremu partneruje Hanna Żudziewicz, zdobył uznanie jurorów i aż 35 punktów, deklasując tym samym swoją koleżankę z branży freak-fightowej.

Zdjęcia z występu Natsu w Polsacie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących ten gorący występ oraz kulisy programu.

42