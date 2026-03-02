Marcin Najman nie wytrzymał po słowach europosła PiS. Zwrócił się wprost do Kaczyńskiego

Marcin Najman po definitywnym pożegnaniu ze sportem pozostaje aktywny w sferze publicznej, często zabierając głos w tematach politycznych.

Były zawodnik MMA ostro skrytykował europosła Waldemara Budę za jego kontrowersyjny wpis uderzający w obecny rząd.

Celebryta zwrócił się z dramatycznym apelem do prezesa PiS, ostrzegając, że bezrefleksyjne ataki mogą doprowadzić prawicę do całkowitej marginalizacji.

Marcin Najman krytykuje Waldemara Budę. Były pięściarz nie gryzie się w język

Tuż po przegranej walce z Pawłem "Scarfacem" Bombą na gali FAME MMA 28, "El Testosteron" ogłosił, że zawiesza rękawice na kołku. Choć podobne deklaracje padały już w przeszłości, tym razem decyzja o zakończeniu kariery wydaje się nieodwołalna. Marcin Najman nie zamierza jednak rezygnować z obecności w mediach społecznościowych. Zamiast o sporcie czy freak-fightach, coraz częściej dyskutuje o polityce. Tym razem jego uwaga skupiła się na Waldemarze Budzie, byłym ministrze rozwoju, a obecnie europośle PiS. W sprawę został wmieszany sam lider partii, Jarosław Kaczyński.

Najman pisze do prezesa PiS. Poszło o wpis dotyczący Rosji

Choć zawodnik kojarzony jest z sympatią do prawej strony sceny politycznej, to nie pierwszy raz wbija szpilę Prawu i Sprawiedliwości. Impulsem do ostrej reakcji stała się internetowa aktywność Waldemara Budy, co skłoniło celebrytę do wystosowania publicznego apelu do Jarosława Kaczyńskiego. Co tak bardzo wzburzyło "Cesarza"? Chodzi o wpis byłego członka rządu Mateusza Morawieckiego, w którym polityk nawiązał do kwestii finansowania zbrojeń.

Panie Premierze, a jakby Putin zaproponował kredyt na zbrojenia na 1 proc. to też byście wzięli?

W tych słowach Buda nawiązał do polityki Donalda Tuska i programu SAFE. Reakcja Najmana była natychmiastowa – były sportowiec ostro zrugał eurodeputowanego. Jego zdaniem, sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji ze strony Jarosława Kaczyńskiego.

Jeszcze kilka takich wypowiedzi i z PiS zostaną zgliszcza. Panie Prezesie, proszę się wziąć za nich, bo za chwilę przez takich "dyplomatów" i "myślicieli" jak Buda, nie będzie co zbierać! A Polsce jest potrzebna konstruktywna prawica!

– podsumował dobitnie Marcin Najman.

