MŚ 2026 wkraczają w decydującą fazę. Sprawdź, kto zagra o ćwierćfinał 7 lipca

MŚ 2026: Jakie spotkania we wtorek 7 lipca? Harmonogram

Na ten dzień zaplanowano dwa niezwykle ważne starcia, które ostatecznie wyłonią grono ćwierćfinalistów amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskiego turnieju. Rywalizacja rozpocznie się od mocnego uderzenia na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie o godzinie 18:00 czasu polskiego na murawę wyjdą zespoły Argentyny oraz Egiptu.

Dla obrońców mistrzowskiego trofeum, prowadzonych przez niezawodnego Lionela Messiego, awans to cel absolutnie priorytetowy. Z kolei ekipa „Faraonów” już teraz notuje swój najbardziej spektakularny występ w dziejach mistrzostw, po raz pierwszy w historii sięgając po turniejowe zwycięstwo i przedzierając się do fazy pucharowej. Ewentualne wyeliminowanie utytułowanych Argentyńczyków byłoby dla nich sukcesem na miarę historycznej sensacji. Warto przypomnieć, że obaj wtorkowi rywale mają za sobą mordercze boje w poprzedniej rundzie – południowoamerykańska potęga po dramatycznym spotkaniu pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3:2 w dogrywce, natomiast gracze z Afryki Północnej wyeliminowali Australię dopiero w serii rzutów karnych. Transmisję z tego pojedynku kibice obejrzą na antenach TVP2 i TVP Sport, a także w serwisie internetowym nadawcy.

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Zwieńczeniem tej fazy rozgrywek będzie starcie zaplanowane na godzinę 22:00. Na BC Place Stadium w Vancouver o bilet do ćwierćfinału powalczą reprezentacje Szwajcarii i Kolumbii. Będzie to zarazem pożegnalny akcent tegorocznego mundialu na kanadyjskiej ziemi, jako że od ćwierćfinałów wszystkie zmagania toczyć się będą wyłącznie na stadionach w Stanach Zjednoczonych. Obie drużyny dotychczas nie zaznały na tym turnieju goryczy porażki. Szwajcarzy po potknięciu i remisie 1:1 z Katarem na inaugurację, odnieśli serię przekonujących zwycięstw – 4:1 nad Bośnią i Hercegowiną, 2:1 z Kanadą oraz 2:0 z Algierią. Reprezentacja Kolumbii równie pewnie radziła sobie na wcześniejszych etapach, odprawiając z kwitkiem Uzbekistan (3:1) i Demokratyczną Republikę Konga (1:0), remisując z Portugalią (0:0) oraz pokonując Ghanę (1:0) w 1/16 finału. Kto dopełni stawkę ćwierćfinalistów? Spotkanie na żywo będzie można śledzić w TVP1, TVP Sport oraz na platformie internetowej Telewizji Polskiej.

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