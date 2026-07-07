Magda Narożna pokazała obłędną sylwetkę w bikini. Wypoczywa we Włoszech, choć początki nie były łatwe

Magda Narożna wyjechała na wakacje do Włoch, a tam... pogoda jak z koszmaru

Magdalena Narożna razem z najbliższymi wybrała się kamperem nad jezioro do Włoch. Niestety, początek urlopu przyniósł spore rozczarowanie, ponieważ wczasowiczów przywitały zachmurzone niebo i porywisty wiatr. Te niesprzyjające warunki atmosferyczne zmusiły wokalistkę do zmiany wakacyjnych planów, choć nie do końca, bo i tak pokazała się w bikini. Artystka udowodniła w mediach społecznościowych, że nawet zła pogoda nie zepsuła jej doskonałego nastroju podczas wyjazdu.

Z czasem aura nad włoskim jeziorem uległa poprawie. Obecnie frontmenka formacji Piękni i Młodzi może w pełni cieszyć się słońcem i letnim klimatem. Wokalistka regularnie zamieszcza na Instagramie relacje z pobytu na kampingu w pobliżu jeziora Garda. Zdjęcia ukazują jej relaks, plażowanie oraz korzystanie z wodnych atrakcji.

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Rodzina w komplecie

Wokalistka dzieli się w sieci nie tylko swoimi zdjęciami, ale też fotografiami w towarzystwie córki oraz partnera, Krzysztofa Byniaka. Z relacji Narożnej wynika, że urlopowicze stawiają na aktywny wypoczynek. Znajdują czas na jazdę na rowerach, pływanie w jeziorze i błogi relaks nad jego brzegami.

Kapryśna pogoda z początku urlopu odeszła w zapomnienie, ustępując miejsca prawdziwym włoskim upałom. Artystka postanowiła w pełni wykorzystać słońce i zaprezentowała się swoim obserwatorom w odważnych kostiumach kąpielowych. Na jej profilu pojawiło się ujęcie w koronkowym, zmysłowym komplecie, który sprawiał wrażenie transparentnego. Następnie piosenkarka założyła... majteczki w kropeczki, eksponując swoją zgrabną figurę.

Internauci błyskawicznie zareagowali na gorące zdjęcia liderki zespołu Piękni i Młodzi. W komentarzach nie brakuje komplementów pod adresem jej figury oraz życzeń wspaniałego urlopu. Wakacje we Włoszech z pewnością pozwolą piosenkarce nabrać sił przed powrotem do obowiązków zawodowych i kolejnymi występami.

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"Madzia, Ty i te Twoje nogi do nieba", "Cudownie słoneczko moje wyglądasz", "Madzia, marzenie faceta" - komentowali fani.

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