Tak zaczynał Quebonafide. Zanim usłyszała o nim cała Polska, walczył na bitwach freestylowych

Kuba Grabowski, znany szerszej publiczności jako Quebonafide, swoją muzyczną drogę rozpoczął na długo przed tym, jak jego utwory zaczęły dominować na listach przebojów. Już w 2008 roku, pochodzący z Ciechanowa artysta, tworzył w duecie Yochimu. Prawdziwym poligonem doświadczalnym okazały się dla niego jednak bitwy freestylowe, w których odnosił pierwsze sukcesy. To właśnie tam szlifował swój warsztat i zyskiwał rozpoznawalność w hermetycznym, hip-hopowym środowisku. Przełomem okazał się wydany w 2013 roku mixtape "Eklektyka", który otworzył mu drzwi do szerszej publiczności. Niedługo później, we współpracy z raperem Eripe, nagrał "Płytę roku". Jego popularność gwałtownie wzrosła po gościnnym udziale w utworze Pawbeatsa "Euforia", który stał się radiowym hitem. Pierwszy oficjalny album, "Ezoteryka" z 2015 roku, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży OLiS, potwierdzając jego silną pozycję na scenie.

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Kariera Quebonafide to pasmo artystycznych projektów, z których każdy zaskakiwał rozmachem i oryginalnością. Album "Egzotyka" z 2017 roku był bezprecedensowym przedsięwzięciem. Raper odwiedził kilkadziesiąt krajów, a każdy utwór na płycie był inspirowany innym miejscem, co zostało udokumentowane teledyskami kręconymi na całym świecie. Płyta jeszcze przed premierą pokryła się platyną. Rok później połączył siły z Taco Hemingwayem, tworząc duet Taconafide. Ich wspólny album "Soma 0,5 mg" okazał się komercyjnym fenomenem. Singiel "Tamagotchi" pobił rekordy popularności w serwisach streamingowych, a trasa koncertowa "Ekodiesel Tour" przyciągnęła tłumy. Finałowy koncert na Open’er Festival w 2018 roku zgromadził publiczność porównywalną z największymi światowymi gwiazdami.

Jednak to promocja albumu "Romantic Psycho" z 2020 roku na stałe zapisała się w historii polskiego marketingu muzycznego. Artysta całkowicie zmienił swój wizerunek, pozbywając się tatuaży i wcielając w rolę nieśmiałego studenta, co okazało się misternie zaplanowaną akcją artystyczną. W 2025 roku wydał album "Północ / Południe", zagrał też dwa pożegnalne koncerty na PGE Narodowym, oficjalnie kończąc swoją muzyczną działalność.

Artystyczny kameleon, który nie bał się ryzyka. Za to fani pokochali Kubę Grabowskiego

Publiczność pokochała Quebonafide za jego niezwykłą kreatywność i odwagę w przełamywaniu schematów. Był artystą, który nigdy nie stał w miejscu, nieustannie ewoluując i zaskakując. Jego siłą były nie tylko błyskotliwe teksty i umiejętność zabawy formą, ale przede wszystkim zdolność do tworzenia kompletnych, przemyślanych konceptów artystycznych. Fani cenili go za autentyczność, nawet gdy przybierał kolejne maski. Potrafił z jednej strony nagrywać utwory, które stawały się wakacyjnymi hitami, a z drugiej tworzyć głęboko osobiste i melancholijne kompozycje. Jego nieprzewidywalność, widoczna zarówno w muzyce, jak i wizerunku, sprawiła, że stał się jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia.

Niewiarygodna metamorfoza Quebonafide. Znikające tatuaże i powrót do wizerunku studenta zszokowały wszystkich

Zmiany w wyglądzie Kuby Grabowskiego na przestrzeni lat były równie spektakularne jak jego muzyczna ewolucja. Na początku kariery wyglądał jak typowy student filozofii i socjologii, którym zresztą był. Z czasem jego wizerunek stawał się coraz bardziej wyrazisty. Jego ciało pokryły liczne, charakterystyczne tatuaże, takie jak rodzina Simpsonów na klatce piersiowej czy znaki zapytania na szyi. Eksperymentował z kolorowymi włosami, odważnymi stylizacjami i drogimi dodatkami, budując wizerunek ekscentrycznej gwiazdy. Największym szokiem dla fanów była jednak jego metamorfoza z 2020 roku. W ramach promocji płyty "Romantic Psycho" artysta "wymazał" wszystkie tatuaże i powrócił do wyglądu skromnego, nieco nieśmiałego chłopaka z Ciechanowa. Ta diametralna zmiana, która okazała się częścią artystycznego performance'u, pokazała, jak świadomie i kreatywnie podchodził do kreowania swojej publicznej persony.

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Miłość i muzyka w życiu Quebonafide. Jego związki inspirowały największe hity

Życie prywatne rapera, choć strzeżone, często znajdowało odbicie w jego twórczości. Przez wiele lat był związany z Roksaną Kwiatkowską, która miała duży wpływ na jego wczesny wizerunek i rozwój wytwórni QueQuality. To jej poświęcił takie utwory jak "Candy" czy "Bogini". Kolejnym głośnym związkiem była relacja z piosenkarką Natalią Szroeder. Ich współpraca artystyczna zaowocowała wspólnymi piosenkami, w tym "Jesień" i "TęsknięZaStarymKanye" z płyty "Romantic Psycho", które ukazywały bardziej osobiste i melancholijne oblicze artysty. Obecnie, od kilku lat, Kuba Grabowski jest w związku z aktorką Martyną Byczkowską. Raper w wywiadach otwarcie mówił również o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową, co pozwoliło wielu fanom lepiej zrozumieć złożoność jego osobowości i twórczości.

Co dziś robi Kuba Grabowski? Zakończył karierę muzyczną i zajął się czymś zupełnie innym

Po spektakularnym zakończeniu kariery muzycznej w 2025 roku, Kuba Grabowski nie zniknął całkowicie z życia publicznego, ale skupił się na innych pasjach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, poświęcił się nauce. Kontynuuje studia z zakresu technologii żywności, które rozpoczął w 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jego kreatywność znajduje ujście w nowych dziedzinach. Już wcześniej, wraz z Kubą Stemplowskim, wydał książkę "Egzotyka. Wywiad-rzeka", a także stworzył komiks "Miss Ti". Realizował się również jako reżyser teledysków, między innymi dla Sobla. Po zejściu ze sceny muzycznej, Kuba Grabowski udowadnia, że jego artystyczna dusza wciąż poszukuje nowych form wyrazu, z dala od zgiełku branży muzycznej.