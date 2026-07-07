To męskie imię oznacza "osobę wzniosłą". W Polsce nadal jest niezwykle rzadkie. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 12 chłopców

To męskie imię ma długą historię i szlacheckie pochodzenie, mimo to, nigdy nie zyskało wielkiej popularności w naszym kraju.

Pochodzące ze starożytnego Rzymu i oznaczające "osobę wzniosłą", przez wieki było znane, lecz nigdy nie zyskało szerokiego uznania.

Sprawdź, o które imię chodzi i dowiedz się, jak wyglądają statystyki.

Zgodnie z danymi rejestru PESEL w Polsce największą popularnością nieustannie cieszą się imiona klasyczne. Wśród form męskich w pierwszej trójce dominują Piotr, Krzysztof i Jan. To ostatnie jest od kilku lat ponownie chętnie wybierane przez rodziców. Natomiast imię Sergiusz, choć należy do grona imion o długiej historii i szlachetnym rodowodzie, w Polsce raczej nigdy nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem rodziców.

Sergiusz - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Sergiusz wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od rzymskiego nazwiska rodowego Sergius (Sergiusz), które nosili członkowie znanego rodu Sergia (gens Sergia) w starożytnym Rzymie. Choć dokładna etymologia nazwy nie jest w pełni wyjaśniona, przypuszcza się, że może mieć korzenie etruskie, co świadczy o jej bardzo dawnym pochodzeniu. Znaczenie imienia Sergiusz najczęściej wiąże się z takimi cechami jak siła, odwaga, szlachetność oraz odpowiedzialność. Często podaje się, iż imię to oznacza "osobę wzniosłą". Osoby noszące to imię często postrzegane są jako ambitne, konsekwentne i godne zaufania. W tradycji chrześcijańskiej imię zyskało popularność dzięki kilku świętym i męczennikom, spośród których najbardziej znani są święci Sergiusz i Bachus - rzymscy żołnierze, którzy ponieśli śmierć za wyznawaną wiarę. Ich kult przyczynił się do rozpowszechnienia imienia w wielu krajach Europy.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Sergiusz w Polsce

W Polsce imię Sergiusz znane jest od wieków, jednak nigdy nie należało do najczęściej nadawanych. Największą popularność zdobyło w drugiej połowie XX wieku, kiedy było chętniej wybierane przez rodziców. Dziś zaliczane jest do imion stosunkowo rzadkich, dzięki czemu wyróżnia się oryginalnością i eleganckim brzmieniem. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 4112 mężczyzn, którzy noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, bo 252. pozycji wśród najpopularniejszych form męskich w kraju. W 2025 roku nadano je zaledwie 12 razy. Największą liczbę nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano natomiast w 2018 roku, kiedy imię to otrzymało 41 chłopców.

11