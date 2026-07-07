MŚ 2026 bez gospodarzy w ćwierćfinałach. Kto zepsuł piłkarskie święto?

Meksyk i USA za burtą turnieju

Reprezentacja Meksyku zaprezentowała się najlepiej spośród trzech współgospodarzy. Drużyna prowadzona przez trenera Javiera Aguirre wygrała pierwsze cztery spotkania, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Piłkarze pokonali kolejno RPA 2:0, Koreę Południową 1:0, Czechy 3:0 oraz Ekwador 2:0 w 1/16 finału. Znakomitą passę meksykańskiej kadry przerwała dopiero Anglia. Zespół z Europy wygrał 3:2 po bardzo emocjonującym meczu rozegranym na słynnym stadionie Azteków w stolicy Meksyku.

Amerykanie pod wodzą Mauricio Pochettino zakończyli zmagania sporym rozczarowaniem, przegrywając w 1/8 finału z Belgią 1:4. Zespół z USA wcześniej wygrał swoją grupę, choć w pierwszej rundzie przytrafiła mu się porażka 2:3 z Turcją. W 1/16 finału piłkarze Stanów Zjednoczonych pokonali Bośnię i Hercegowinę 2:0, ale spotkanie to zapisało się w pamięci głównie przez czerwoną kartkę Folarina Baloguna. Zawodnik został ukarany za nadepnięcie na kostkę Tarika Muharemovicia, a FIFA zawiesiła karę na roczny okres próby po interwencji Donalda Trumpa u Gianniego Infantino, co wywołało powszechne oburzenie środowiska piłkarskiego.

Kiedy gospodarze odpadali z mistrzostw świata?

Trzeci z organizatorów odnotował podczas tego turnieju historyczne osiągnięcia. Kanadyjczycy zdobyli swój pierwszy punkt po remisie 1:1 z Bośnią i Hercegowiną, a następnie odnieśli debiutanckie zwycięstwo, rozbijając Katar 6:0. Mimo porażki 1:2 ze Szwajcarią awansowali z drugiego miejsca i przenieśli się do Los Angeles, gdzie w 1/16 finału pokonali RPA 1:0. Ostatecznie reprezentacja Kanady przegrała w Houston z Marokiem. Mecz 1/8 finału zakończył się wynikiem 0:3, choć rezultat ten nie odzwierciedlał w pełni wyrównanego przebiegu gry.

Brak gospodarzy w ćwierćfinałach to wciąż rzadka sytuacja w historii piłkarskich mistrzostw świata. Wcześniej podobne scenariusze miały miejsce w 1982, 1994, 2010 oraz 2022 roku. Do tej pory gospodarze mundialu sięgali po ostateczny triumf w turnieju łącznie sześć razy. Ostatni taki przypadek miał miejsce we Francji w 1998 roku. W całej 23-edycyjnej historii mistrzostw, reprezentacje organizatorów kończyły zmagania w czołowej czwórce dokładnie trzynastokrotnie.