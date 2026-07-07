Zwierzę nie powie, że cierpi. Wielu opiekunów wciąż zbyt późno reaguje na objawy

Intuicja zamiast diagnozy

Pies nagle stał się mniej aktywny. Kot częściej ukrywa się pod łóżkiem. Zwierzę je mniej niż zwykle albo zaczyna zachowywać się inaczej niż na co dzień. Wielu opiekunów uznaje takie sygnały za chwilowe pogorszenie nastroju, efekt pogody czy po prostu oznakę starzenia. Tymczasem właśnie w ten sposób mogą ujawniać się pierwsze symptomy choroby.

Z raportu przygotowanego w ramach kampanii społecznej Royal Canin "Zwierzę nie powie, wet podpowie” wynika, że aż 71 proc. opiekunów uważa, że potrafi odróżnić ‘’normalne’’ zmiany w zachowaniu swojego zwierzęcia od takich, które wymagają konsultacji z lekarzem weterynarii. Problem pojawia się wtedy, gdy intuicja zastępuje fachową konsultację. Badanie pokazuje, że wielu opiekunów nie potrafi prawidłowo interpretować zachowań, które mogą świadczyć o bólu lub rozwijającej się chorobie.

Autor: Royal Canin/ Materiały prasowe

Autor: Royal Canin/ Materiały prasowe

Choroba nie zawsze wygląda tak, jak się spodziewamy

Najłatwiej zauważyć objawy przypominające ludzkie dolegliwości. Gorączka, zmiany skórne czy wyraźne oznaki osłabienia są dla większości osób sygnałem alarmowym. Znacznie trudniej dostrzec objawy charakterystyczne dla zwierząt.

Apatia, ograniczenie aktywności, częstsze ukrywanie się czy nadmierne wylizywanie często traktowane są jako przejściowe zachowania. Tymczasem mogą świadczyć o bólu, stresie lub rozwijających się problemach zdrowotnych.

Co ciekawe, część opiekunów przypisuje niektórym zachowaniom zwierząt ludzkie intencje. Oddawanie moczu poza kuwetą przez kota lub załatwianie się psa w domu bywa interpretowane jako forma złośliwości. W rzeczywistości takie sytuacje mogą być sygnałem problemów zdrowotnych albo efektem niezaspokojonych potrzeb.

Autor: Royal Canin/ Materiały prasowe

Czekamy, aż "samo przejdzie"

Choć wielu właścicieli zauważa niepokojące zmiany, reakcja często nie następuje od razu. Ponad jedna trzecia badanych przyznaje, że liczy na samoistne ustąpienie problemu. Inni obawiają się, że sama wizyta u lekarza weterynarii będzie dla zwierzęcia zbyt stresująca.

Nie bez znaczenia pozostają także kwestie finansowe. Dla części opiekunów koszty leczenia są jednym z powodów odwlekania konsultacji.

W praktyce oznacza to, że tylko niewielka grupa (13 proc.) właścicieli reaguje jeszcze tego samego dnia, gdy zauważy niepokojące objawy. Zdecydowana większość odkłada wizytę przynajmniej o dobę, a spora część czeka kilka dni lub nawet dłużej.

Zanim pojawi się telefon do lekarza weterynarii, wielu opiekunów wybiera inne rozwiązania. Najczęściej obserwują rozwój sytuacji albo szukają odpowiedzi w Internecie. I tu zaczynają się schody.

Internet nie zastąpi specjalisty

W sieci można znaleźć niemal wszystko – od rzetelnych porad ekspertów po całkowicie błędne informacje. Dla osoby zaniepokojonej stanem zdrowia zwierzęcia odróżnienie jednych od drugich nie zawsze jest łatwe.

Raport badawczy ,,Zwierzę nie powie, wet podpowie’’ pokazuje, że wielu właścicieli usprawiedliwia niepokojące objawy naturalnymi czynnikami. Brak apetytu tłumaczony jest stresem związanym z nowym otoczeniem, biegunka uznawana za niegroźną dolegliwość, a częste wymioty za efekt wrażliwego żołądka.

Takie przekonania mogą prowadzić do przeoczenia poważniejszych problemów zdrowotnych. Zwłaszcza że psy i koty rzadko okazują ból w sposób oczywisty. Z ewolucyjnego punktu widzenia ukrywanie słabości zwiększało ich szanse na przetrwanie. Dziś sprawia jednak, że opiekunowie często zauważają problem dopiero wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana.

Autor: Royal Canin / Materiały prasowe

Zwierzę mówi, ale nie słowami

Lekarze weterynarii i behawioryści zwracają uwagę, że nawet drobne zmiany w zachowaniu powinny skłaniać do większej czujności. Mniejszy apetyt, niechęć do spacerów, ślinienie się, ukrywanie w trudno dostępnych miejscach czy nagła nerwowość mogą być pierwszym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego.

Szczególnie koty słyną z tego, że bardzo długo maskują ból. Niekiedy jedyną oznaką problemu jest subtelna zmiana codziennych nawyków. To właśnie dlatego tak ważna jest uważna obserwacja zwierzęcia i znajomość jego normalnych zachowań.

Eksperci podkreślają, że szybka konsultacja nie oznacza przesadnej ostrożności. Wręcz przeciwnie – pozwala wcześniej wykryć chorobę, zwiększa szanse na skuteczne leczenie i często ogranicza późniejsze koszty terapii.

Lepiej sprawdzić za wcześnie niż za późno

Wyniki raportu Royal Canin pokazują, że świadomość opiekunów zwierząt stopniowo rośnie, ale wciąż wiele osób polega przede wszystkim na własnych przypuszczeniach. Tymczasem psy i koty nie powiedzą, że coś je boli. Mogą jedynie wysyłać sygnały, które łatwo przeoczyć lub błędnie zinterpretować.

Dlatego specjaliści apelują, by nie czekać na wyraźne pogorszenie stanu zdrowia pupila. Nawet pozornie niewielka zmiana zachowania może być ważną wskazówką. W przypadku zwierząt czas często odgrywa kluczową rolę, a szybka reakcja potrafi zrobić ogromną różnicę.

Artykuł powstał na podstawie wyników raportu badawczego ,,Zwierzę nie powie, wet podpowie", przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Royal Canin. Badanie przeprowadzono w marcu 2026 r. wśród 1020 opiekunów psów i kotów w Polsce, a pełny raport badawczy dostępny jest TUTAJ.

ROYAL CANIN® to uznana firma z wieloletnim doświadczeniem, która stawia na innowacje i badania naukowe. Firma podkreśla również swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości karm, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie zwierząt. Każdy produkt jest wynikiem szczegółowych badań nad potrzebami żywieniowymi zwierząt, a marka cieszy się zaufaniem weterynarzy i hodowców na całym świecie.

Tekst sponsorowany