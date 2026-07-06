Rozprawa w sprawie dzieci Michała i Poli Wiśniewskich. Nie zjawili się w sądzie

Rozprawa Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej bez ich obecności

Trwa postępowanie rozwodowe Michała Wiśniewskiego. Lider zespołu Ich Troje po raz piąty próbuje zakończyć formalnie swój związek małżeński. Tym razem chodzi o jego relację z Polą Wiśniewską. Proces rozwodowy rozpoczął się w połowie czerwca, ale na pierwszej wokandzie nie zapadły kluczowe decyzje. Kolejne posiedzenie warszawskiego sądu odbyło się 6 lipca. Tematem tej rozprawy było uregulowanie kwestii związanych z opieką nad potomstwem pary. Z informacji "Super Expressu" wynika, że na sali nie pojawił się ani muzyk, ani jego żona. Wokalista musiał zająć się pracą, natomiast Pola Wiśniewska spędza czas na urlopie.

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Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony

Sąd podjął decyzję dotyczącą dzieci Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej

W poniedziałek, 6 lipca, ogłoszono decyzję w sprawie sposobu wychowywania pociech Michała i Poli Wiśniewskich. W rozmowie z portalem ESKA.pl te doniesienia skomentowała Justyna Nowak-Trojanowska, która jest pełnomocnikiem prawnym Poli Wiśniewskiej.

Rzeczywiście dziś miało miejsce ogłoszenie orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia m.in. kontaktów pozwanego z dziećmi. Obecność na nim nie jest obowiązkowa. [...] Treść postanowienia będzie mi znana dopiero dziś pod wieczór, najpóźniej jutro rano, kiedy zostanie zamieszczona w portalu sądowym - przekazuje mecenas.

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Z kim był Michał Wiśniewski?

Lider Ich Troje staje na ślubnym kobiercu i na sali rozwodowej już po raz piąty. Jego pierwszą partnerką życiową z oficjalnym statusem żony była Magda Femme, z którą tworzył związek małżeński w latach 1996-2001. Największym zainteresowaniem mediów cieszyło się jego małżeństwo z Mandaryną, trwające od 2002 do 2006 roku. Trzecią żoną piosenkarza była Anna Świątczak, z którą dzielił życie od 2006 do 2011 roku. Następnie muzyk ożenił się z Dominiką Tajner, ich ślub odbył się w 2012 roku, a rozstali się oficjalnie w 2019 roku. Na 2026 rok zaplanowano ostateczne zakończenie małżeństwa z Polą Wiśniewską.