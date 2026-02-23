Wyciekły zdjęcia Miley Cyrus z planu nowego odcinka "Hannah Montany". Tak prezentuje się po 20 latach

Miley Cyrus jako Hannah Montana 20 lat później

Miley Cyrus powraca jako Hannah Montana. Niedługo słynny serial Disneya będzie obchodził 20 lat od premiery i oczywiście nie można było zostawić takiej okazji bez specjalnego prezentu dla fanów. Na Disney+ pojawi się odcinek, w którym wspominane będą losy bohaterów, piosenki i pojawi się w nim Miley Cyrus. Niedawno opublikowany został pierwszy teaser "Hannah Montana: 20th Anniversary Special", w którym widać, jak gwiazda wysiada z auta. Mogliśmy jednak zobaczyć tylko nogi Cyrus, co ewidentnie pokazywało, że producenci starają się ukryć look Miley jako Hannah Montana po 20 latach. Ich plany zostały jednak pokrzyżowane. W sieci pojawiło się zakulisowe nagranie, na którym widać Miley Cyrus na planie programu. Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

ZOBACZ TAKŻE: Alessia Cara została światową gwiazdą i zniknęła. Co stało się z karierą wykonawczyni hitu "Scars To Your Beautiful"?

Miley Cyrus przeszła drastyczną metamorfozę. Możecie zapomnieć o jej blond włosach!

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" - kiedy i gdzie oglądać?

Program "Hannah Montana: 20th Anniversary Special" będzie dostępny online. 17 lutego 2025 roku poinformowano, że trafi on do katalogu platformy streamingowej Disney+. Premiera zaplanowana jest na 24 marca tego roku – dokładnie w 20. rocznicę debiutu serialu "Hannah Montana" na kanale Disney Channel, którego pierwszy odcinek wyemitowano 24 marca 2006 roku.

Miley Cyrus o serialu "Hannah Montana"

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako program telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie tak wielu fanów i zawsze będę wdzięczna za tę więź. [...] Fakt, że po tylu latach wciąż znaczy to dla ludzi tak wiele, jest czymś, z czego jestem bardzo dumna. Ten "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy byli ze mną przez 20 lat - powiedziała Miley Cyrus.