Kinga Rusin komentuje zamieszki w Meksyku. Nadała pilny komunikat z Londynu

Meksyk jak plan filmu akcji. Brutalne starcia gangów

Meksyk stał się ostatnio areną wydarzeń, które przypominają scenariusz mocnego kina sensacyjnego, a wszystko za sprawą śmierci jednego z narkotykowych bossów. Po wyeliminowaniu El Mencho w części kraju zapanował chaos, a na ulicach turystycznych kurortów, takich jak Puerto Vallarta, zapłonęły samochody. To nie są jednak kontrolowane efekty specjalne, ale realne zagrożenie, na które natychmiast zareagowały służby. Lokalne władze oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych biją na alarm, ostrzegając podróżnych przed wyprawami w te rejony.

W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w szczególności w stanie Jalisco i okolicach, zalecamy ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne. Placówka RP monitoruje rozwój wydarzeń na bieżąco. W systemie Odyseusz jeszcze wczoraj zarejestrowanych było ok. 400 obywateli RP przebywających w Meksyku. Obecnie liczba ta wzrosła do 448 osób. Zachęcamy wszystkich przebywających na miejscu do rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwia kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych - apeluje MSZ.

Turyści, którzy liczyli na spokojny wypoczynek, zderzyli się z brutalną rzeczywistością blokad drogowych i starć zbrojnych grup. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że linie lotnicze zaczęły odwoływać loty, a biura podróży z niepokojem patrzą na rozwój wypadków. Kartel, który stracił swojego przywódcę, walczy teraz o utrzymanie szlaków przemytniczych, co prowadzi do eskalacji przemocy na ulicach miast.

Zobacz także: Chaos w Meksyku po śmierci narkotykowego barona. Co z wycieczkami do turystycznego raju? Biura podróży reagują

W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w szczególności w stanie Jalisco i okolicach, zalecamy ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne – informuje biuro prasowe MSZ.

Chaos w Meksyku po śmierci narkotykowego barona

Kinga Rusin nadaje z bezpiecznej przystani. Fani mogą odetchnąć

W centrum zainteresowania znalazła się Kinga Rusin, która do niedawna relacjonowała swoją meksykańską wyprawę w mediach społecznościowych. Dziennikarka, znana z tego, że zawsze trzyma rękę na pulsie, tym razem postanowiła uspokoić swoich obserwatorów. Okazuje się, że zdążyła już zmienić lokalizację i obecnie przebywa w Londynie. Gwiazda w swoim stylu skomentowała doniesienia mediów, sugerując, że sytuacja w popularnych kurortach nie jest aż tak dramatyczna.

Z Meksyku szczęśliwie już wyjechałam - pozdrawiam z Notting Hill! I nie siałabym paniki, na wschodzie Jukatanu sytuacja wydaje się pod kontrolą, a to tam jest najwięcej turystów z Polski - napisała w sieci.

Zobacz także: Kinga Rusin poczuła moc pantery! W skąpym bikini odsłania umięśniony brzuch

Zobacz więcej zdjęć. Kinga Rusin z greckiej plaży trafiła wprost na finał Konkursu Chopinowskiego. Co za strój!

26