Miley Cyrus powraca jako Hannah Montana! Disney potwierdza premierę. Jest teaser

"Hannah Montana" powraca i znowu z Miley Cyrus w tej roli. Disney potwierdził, że wkrótce będzie miał premierę specjalny program, który ukaże się z okazji 20 lat od premiery jednego z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych w historii. Show będzie nosiło tytuł "Hannah Montana: 20th Anniversary Special" (nie znamy jeszcze polskiego tytułu) i będzie to program nagrany przed publicznością w studiu i będzie zawierał ekskluzywny, głęboki wywiad z Miley Cyrus, prowadzony przez Alex Cooper. Widzowie zobaczą nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, a także odtworzone zostaną niektóre z najbardziej pamiętnych planów serialu "Hannah Montana", w tym salon rodziny Stewartów oraz legendarna garderoba tytułowej bohaterki. Pojawią się również pewne znajome piosenki ze ścieżki dźwiękowej serialu. Kiedy odbędzie się premiera "Hannah Montana: 20th Anniversary Special"?

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" - kiedy i gdzie oglądać?

"Hannah Montana: 20th Anniversary Special" będzie można obejrzeć w internecie. 17 lutego 2025 ogłoszono, że program trafi do oferty platformy streamingowej Disney+. Premiera odbędzie się już 24 marca br. Będzie to dokładnie 20 lat po emisji pierwszego odcinka serialu "Hannah Montana" na Disney Channel. Jego premiera odbyła się 24 marca 2006 roku.

Miley Cyrus o serialu "Hannah Montana"

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako program telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie i życie tak wielu fanów i zawsze będę wdzięczna za tę więź. [...] Fakt, że po tylu latach wciąż znaczy to dla ludzi tak wiele, jest czymś, z czego jestem bardzo dumna. Ten "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy byli ze mną przez 20 lat - powiedziała Miley Cyrus.