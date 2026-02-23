Kacper Tomasiak spotkał się z prezydentem. Wszyscy patrzą na to, co trzyma w dłoni

Delegacja skoczków wraz z Adamem Małyszem gościła w Pałacu Prezydenckim po sukcesach na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Fotoreporterzy zwrócili uwagę na niebieskie torebki wręczone gościom przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezes PZN wyróżniał się eleganckim garniturem i luksusowym autem na tle ubranej na sportowo kadry.

Olimpijczycy z wizytą u głowy państwa

Polski multimedalista, który przywiózł z zimowych igrzysk dwa srebrne i jeden brązowy krążek, nie zwalnia tempa po powrocie do kraju. Po spotkaniach z lokalnymi władzami w Bielsku-Białej oraz kibicami w Bystrem, Kacper Tomasiak udał się do Warszawy. Razem z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem, trenerem Maciejem Maciusiakiem oraz skoczkiem Pawłem Wąskiem, zostali oficjalnie przyjęci przez prezydenta Karola Nawrockiego. Przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego na delegację czekali fotoreporterzy, którzy dokładnie udokumentowali wizytę sportowców. Na zdjęciach widać moment wejścia i wyjścia ekipy, a szczególną ciekawość wzbudził przedmiot trzymany przez młodego mistrza.

Luksusowe auto i tajemnicze pakunki

Uwagę obserwatorów zwrócił także zróżnicowany sposób dotarcia gości na miejsce spotkania. Podczas gdy większość ekipy przyjechała busem oklejonym logotypami związku, prezes Adam Małysz zajechał pod budynek luksusowym Audi. Były mistrz skoków zadbał również o nienaganny, oficjalny ubiór, wyraźnie odróżniając się od zawodników, którzy pozostali w sportowych strojach. Atmosfera po wyjściu z pałacu była znakomita, a wszyscy uczestnicy dzierżyli w dłoniach identyczne, niebieskie torebki. Choć zawartość prezydenckich podarunków pozostaje zagadką, z pewnością będzie ona przedmiotem dyskusji fanów. Biorąc pod uwagę młody wiek Tomasiaka i jego sukcesy, można przypuszczać, że to nie ostatnia jego wizyta w tym miejscu.

Wizyta kadry w Pałacu Prezydenckim. Uwagę zwrócił samochód Adama Małysza

