Wszystkie tajemnice Jaspera. Zaskakująca prawda o uczestniku "Tańca z Gwiazdami"

Kariera i fenomen Jaspera w sieci

Kacper Porębski, funkcjonujący w przestrzeni cyfrowej jako Jasper, łączy role youtubera, tiktokera oraz postaci medialnej. Jego internetowy sukces opiera się na krótkich, zabawnych i niezwykle spontanicznych nagraniach. Twórca chętnie dzieli się swoim stylem życia, prezentując codzienne obowiązki, wypady na zakupy czy podróże. To właśnie niezwykle autentyczne reakcje i całkowita naturalność przed kamerą sprawiły, że zyskał sympatię milionowej publiczności.

Wraz z rosnącą popularnością w sieci, influencer zaczął pojawiać się również w tradycyjnych mediach. Młody twórca zaliczył udziały w takich formatach reality show jak "Eksperyment: Odsiadka", "Good Luck Guys" oraz popularnym "Tańcu z Gwiazdami". Dodatkowo Kacper Porębski sprawdził się także jako aktor dubbingowy, podkładając głos do animowanych hitów "Noc w zoo" i "Garfield".

Wiek, wzrost i znak zodiaku Kacpra Porębskiego

Twórca internetowy urodził się w Łodzi dokładnie 31 lipca 2003 roku. Wynika z tego, że w 2026 roku popularny influencer będzie świętował swoje 23. urodziny.

mierzy w przybliżeniu 178 centymetrów wzrostu

jego waga oscyluje w granicach 72 kilogramów

urodził się pod astrologicznym znakiem Lwa

Życie prywatne i relacje uczuciowe Jaspera

Kacper Porębski nie kryje swojej orientacji, będąc obecnie jednym z najbardziej znanych przedstawicieli społeczności LGBTQ+ w krajowym internecie. Duży rozgłos zyskał jego dawny związek z innym twórcą, Piotrem Charazińskim. Zakochani zdecydowali się na wspólny coming out, który był szeroko komentowany przez polskie portale. Ich romantyczna relacja ostatecznie dobiegła końca w 2022 roku. Od tamtej pory uczestnik telewizyjnych show mocno strzeże swojej prywatności i nie informuje opinii publicznej o nowych partnerach.

Gdzie na co dzień mieszka tiktoker Jasper?

Choć rodzinne korzenie Kacpra Porębskiego sięgają Łodzi i to miasto wciąż jest mu bardzo bliskie, w 2024 roku zdecydował się na przeprowadzkę do stolicy. Z kolei rok 2025 przyniósł głośną aferę, gdy internetowy celebryta pomógł swojemu dziadkowi w wykupie łódzkiego lokalu komunalnego, co wywołało oburzenie lokalnych polityków i trafiło na czołówki gazet. W tym samym roku gwiazdor pochwalił się także nabyciem własnego domu.

Występ Kacpra Porębskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Udział w osiemnastej odsłonie kultowego formatu "Taniec z Gwiazdami" okazał się jednym z najważniejszych punktów w jego dotychczasowej działalności medialnej. Na parkiecie towarzyszy mu profesjonalna tancerka Daria Syta. Jak sam tiktoker otwarcie przyznał przed startem tanecznego show, nigdy wcześniej nie uczył się profesjonalnego tańca, co dodatkowo przyciąga przed ekrany rzesze ciekawskich fanów.

Zasięgi Jaspera na TikToku i Instagramie

Influencer posługuje się w sieci pseudonimem @jasperrr55, pod którym gromadzi gigantyczną publiczność:

profil na TikToku śledzi niemal 3 miliony użytkowników

konto na Instagramie zgromadziło ponad 400 tysięcy fanów

Aktywność w wirtualnym świecie otwiera mu drzwi do realizacji życiowych celów. Jednym z takich spełnionych marzeń był właśnie angaż w popularnym programie "Taniec z Gwiazdami".

Źródła dochodu i majątek Kacpra Porębskiego

Główne zyski popularnego influencera pochodzą z kilku źródeł:

szeroko pojętych kontraktów reklamowych

udziału w dużych kampaniach influencerskich

codziennego tworzenia treści w mediach społecznościowych

Twórca wielokrotnie udowodnił, że ceni sobie ekskluzywny styl życia. W jego prywatnym garażu parkują między innymi:

ochrzczony imieniem "Gertruda" luksusowy Mercedes klasy G

elektryczna Tesla Model 3 pieszczotliwie nazywana "Żanetką"

Rola Jaspera w społeczności LGBTQ+

Kacper Porębski stawia sobie za cel zmianę społecznego postrzegania osób LGBTQ+ w naszym kraju. Jego internetowa twórczość wykracza poza zwykłą rozrywkę, nabierając istotnego wymiaru społecznego. Tiktoker chętnie dzieli się swoimi przeżyciami, opowiada o akceptacji ze strony rodziny oraz trudach związanych z publicznym wyznaniem prawdy o sobie. Takie podejście sprawiło, że stał się niezwykle istotnym przedstawicielem swojego pokolenia w dyskursie publicznym.

Edukacja i początki internetowej drogi Jaspera

Przyszły gwiazdor sieci zakończył swoją edukację na etapie szkoły średniej, do której uczęszczał w rodzinnej Łodzi. Zrezygnował z dalszej nauki na uczelni wyższej, aby w pełni poświęcić się budowaniu zasięgów w internecie. To właśnie niesamowity upór i stuprocentowa naturalność przed obiektywem zagwarantowały mu błyskawiczny rozwój kariery.

Dlaczego Jasper osiągnął taki sukces w internecie?

Kacper Porębski wymyka się standardowym definicjom typowego celebryty, co stanowi jego największy atut. Jego pozycja nie wynika z publikowania perfekcyjnie wyreżyserowanych kadrów, lecz z bezkompromisowej szczerości. Twórca oparł swój wizerunek na spontanicznych zachowaniach oraz... uroczej niewiedzy, z którą wcale się nie kryje. Publikowane w sieci materiały pokazujące jego zdziwienie w obliczu codziennych spraw - takich jak realne koszty zaciągnięcia kredytu czy aktualne ceny nieruchomości - błyskawicznie obiegają internet, ponieważ fani doceniają ich prawdziwość.

Niezwykle istotny w jego wizerunku jest także wyraźny kontrast. Z jednej strony twórca opływa w luksusy, kupując drogie pojazdy i prowadząc wystawne życie, a z drugiej pozostaje całkowicie naturalny i unika sztucznego pozowania. Owa unikalna mieszanka charyzmy, prawdziwości oraz drobnych kontrowersji gwarantuje mu wielomilionową publiczność.

Czym zajmuje się Jasper w 2026 roku?

Wszystko wskazuje na to, że bieżący rok 2026 okaże się kluczowym momentem w medialnym życiorysie influencera. Kacper Porębski jest jednym z uczestników osiemnastej transzy "Tańca z Gwiazdami", gdzie szlifuje swoje umiejętności u boku Darii Sytej. Pomimo całkowitego braku wcześniejszego obycia z profesjonalnym parkietem, już od pierwszych odcinków show przyciąga ogromną uwagę telewizyjnej publiczności. Jego taneczne popisy są nieustannie analizowane na forach internetowych przez wiernych sympatyków oraz surowych recenzentów.

