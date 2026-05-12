Eurowizja 2026: Reprezentantka Bułgarii przypomina polską influencerkę. Można dostrzec ogromne podobieństwo

Bułgaria wraca na Eurowizję. To DARA wygrała preselekcje

Po trzech edycjach nieobecności Bułgaria melduje się ponownie w stawce Konkursu Piosenki Eurowizji. Krajowy nadawca publiczny BNT zorganizował pierwsze od trzynastu lat preselekcje transmitowane w telewizji, które składały się aż z trzech wymagających etapów. Do rywalizacji stanęły czołowe nazwiska bułgarskiego rynku muzycznego, jednak bilet do Wiednia wywalczyła ostatecznie DARA.

Wokalistka nie dała szans konkurencji, zdobywając najwyższe noty zarówno od profesjonalnego jury, jak i głosujących przed telewizorami widzów. Jej przebojowa piosenka "Bangaranga" zdeklasowała wszystkich rywal.

Nie przegap: Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska po próbie jurorskiej. Jak "Pray" wypadło na scenie w Wiedniu?

29

Kim jest DARA, reprezentantka Bułgarii na Eurowizję 2026?

Darina Yotova, ukrywająca się pod pseudonimem DARA, przyszła na świat 9 września 1998 roku w nadmorskiej Warnie. Ogromną rozpoznawalność zdobyła jeszcze jako nastolatka, startując w bułgarskim formacie "X Factor". Chociaż uplasowała się tam na trzeciej pozycji, program okazał się doskonałą trampoliną do wielkiej kariery w show-biznesie.

Przez kolejne lata zapracowała na miano czołowej gwiazdy młodego pokolenia na bułgarskiej scenie. Wiele jej singli błyskawicznie podbijało krajowe listy przebojów, a artystka stała się regularnym gościem w programach rozrywkowych.

Jej telewizyjne portfolio jest imponujące. Od 2021 roku DARA zasiada w fotelu jurorskim lokalnej edycji "The Voice". Pojawiła się też w tamtejszym odpowiedniku "Twoja twarz brzmi znajomo", a w 2024 roku wytańczyła drugie miejsce w bułgarskim "Tańcu z Gwiazdami".

Polscy internauci błyskawicznie zwrócili uwagę na aparycję artystki. Według licznych komentarzy w sieci DARA przypomina z wyglądu polską influencerkę Fagatę. W dyskusjach pojawiają się również porównania do innej polskiej twórczyni internetowej, Klaudii Sadownik.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.

"Bangaranga" na Eurowizji 2026. Bałkański klimat i znany twórca

Zwycięski utwór "Bangaranga" to taneczny kawałek w stylu dance pop, mocno zakorzeniony w bałkańskich rytmach. Kompozycja sprytnie przeplata język angielski z ojczystym językiem artystki, co zdaniem eurowizyjnych ekspertów będzie jej ogromnym atutem na międzynarodowej scenie.

Za produkcję odpowiada prawdziwy weteran konkursu Eurowizji, Dimitris Kontopoulos. Grecki kompozytor ma na koncie takie eurowizyjne hity jak "You’re The Only One", "Sugar", "Shady Lady" oraz "Liar".

Eurowizja 2026 w Wiedniu. Kiedy wystąpi Bułgaria?

Po ubiegłorocznym triumfie JJ-a z balladą "Wasted Love", kolejna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zagości w austriackim Wiedniu. Telewizyjne starcia półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja, natomiast wielki finał rozegra się w sobotę, 16 maja 2026 roku.

Zgodnie z wynikami losowania DARA zaprezentuje się w drugim półfinale, czyli 14 maja. Bułgarzy gorąco wierzą, że wokalistka zagwarantuje im awans do koncertu finałowego.