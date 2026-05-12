Matura 2026 WOS rozszerzony: Arkusze CKE. Jakie zadania na maturze? Tu znajdziesz odpowiedzi 12.05.2026

Matura 2026 WOS - termin i czas trwania egzaminu

Właśnie teraz, w salach egzaminacyjnych w całej Polsce, maturzyści mierzą się z arkuszem z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i potrwa dokładnie 180 minut, czyli do godziny 12:00. To jeden z najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych, kluczowy w rekrutacji na takie kierunki jak prawo, stosunki międzynarodowe czy socjologia.

Matura 2026. Egzaminy z przedmiotów rozszerzonych przesunięte. Nowe terminy. Komunikat CKE

Arkusz, nad którym pracują teraz zdający, składa się z jednego arkusza egzaminacyjnego, za który łącznie można zdobyć 50 punktów. Zawiera on zadania zamknięte (testy wyboru, prawda/fałsz), zadania otwarte wymagające krótkich odpowiedzi oraz, co najważniejsze, zadanie rozszerzonej odpowiedzi. To właśnie wypracowanie, wymagające analizy materiałów źródłowych i przedstawienia argumentacji, jest najwyżej punktowaną częścią egzaminu i budzi największe emocje.

32

Matura WOS 12.05.2026. "Pewniaki", które prawdopodobnie są teraz w arkuszu CKE

Chociaż treść zadań jest ściśle tajna, analiza informatorów CKE i arkuszy z ubiegłych lat pozwala z dużą dozą pewności wskazać tematy, które muszą pojawić się na egzaminie. Maturzyści prawdopodobnie właśnie rozwiązują zadania dotyczące:

ustroju Polski (pytania o kompetencje prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu),

prawa i praw człowieka (analiza zagadnień konstytucyjnych, trójpodział władzy),

systemu politycznego (partie polityczne, systemy wyborcze),

stosunków międzynarodowych (funkcjonowanie Unii Europejskiej i ONZ).

W arkuszu, z którym właśnie mierzą się zdający, z pewnością znajdują się fragmenty tekstów prawnych, dane statystyczne w formie tabel i wykresów, a także teksty publicystyczne do interpretacji.

Matura WOS rozszerzony 2026. Arkusze CKE

Po zakończeniu egzaminu, około godziny 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalny arkusz. Znajdziesz go również w tym artykule, co pozwoli Ci na spokojnie przeanalizować wszystkie zadania. W dalszej kolejności będziemy publikować także sugerowane odpowiedzi. Artykuł aktualizowany - kliknij, aby odświeżyć.