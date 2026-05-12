Matura WOS rozszerzony 2026: ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE. Sprawdź, jak Ci poszło! [12.05.2026]

Matura rozszerzona z WOS-u 2026. Co było w arkuszu CKE?

We wtorek, 12 maja, ponad 24 tysiące uczniów przez trzy godziny rozwiązywało zadania z arkusza przygotowanego przez CKE. Jak co roku, największe emocje budzi zadanie rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowanie. Jakie zagadnienie należało w nim poruszyć? Czy zadania z danymi statystycznymi i mapami były podchwytliwe? Z pierwszych komentarzy wynika, że matura z rozszerzonego WOS-u była "mega słaba". Szczegółową analizę zadań i ich rozwiązania znajdziecie w naszej galerii.

Najważniejszy moment po każdym egzaminie to sprawdzenie odpowiedzi i oszacowanie wyniku. Aby ułatwić Wam to zadanie, nasi eksperci przygotowali sugerowane rozwiązania do wszystkich zadań z arkusza.

Matura WOS 2026. Możliwe zadania z arkusza CKE

Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie. Pokazują one, jakiego typu umiejętności są sprawdzane na egzaminie.

Zadanie z systemu organów państwowych

Prawdopodobnie w arkuszu znalazło się zadanie oparte na fragmencie Konstytucji RP. Przykładem może być polecenie wskazania organu stojącego na straży wolności słowa, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz uzupełnienia informacji o kadencji jej członków (6 lat) czy sposobie ich powoływania (przez Sejm, Senat i Prezydenta RP).

Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego

Typowe zadanie to analiza schematu wyborów samorządowych. Uczniowie mogli zostać poproszeni o nazwanie organu stanowiącego w województwie (sejmik województwa) lub organu wykonawczego w gminie wiejskiej (wójt). Często pojawia się też pytanie o nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu, którą jest starosta.

Zadania ze stosunków międzynarodowych

Analiza tekstu źródłowego dotyczącego konfliktów międzynarodowych to klasyk. Na podstawie opisu wydarzeń w Kigali, z udziałem Hutu i Tutsi, zdający musieliby wskazać, że chodzi o ludobójstwo w Rwandzie. Inne pytanie mogłoby dotyczyć nazwy organizacji odpowiedzialnej za misje pokojowe, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zadanie z systemu partyjnego i finansowania partii

W arkuszu mogło pojawić się zadanie dotyczące finansowania partii politycznych. Uczniowie mogli być proszeni o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym mniejsza kwota za głos) wzmacnia pluralizm polityczny. Poprawne uzasadnienie wskazuje, że zapobiega to dominacji finansowej największych partii i wyrównuje szanse na scenie politycznej.

Powyższe przykłady pokazują, z jakimi wyzwaniami mierzą się teraz maturzyści. A jak wyglądał tegoroczny arkusz w rzeczywistości?

