Dodaj sok z cytryny i nałóż na jasne brwi. Naturalnie je przyciemni. Zastosuj 10 kropel przed snem

Zależy ci na ciemniejszych brwiach, jednak masz opory przed zrobieniem makijażu permanentnego?

Przetestuj nieskomplikowaną, domową metodę na przyciemnienie włosków za pomocą taniego preparatu.

Wlej zaledwie 10 kropel do naczynia, odczekaj kilkanaście godzin i zaaplikuj mieszankę o poranku, aby cieszyć się spektakularnym rezultatem.

Domowe przyciemnianie brwi zamiast wizyty u kosmetyczki

Trend na ciemniejsze brwi utrzymuje się na fali popularności już od dłuższego czasu. Polki chętnie decydują się na mocniejszą oprawę oczu, ponieważ taki zabieg błyskawicznie wyostrza rysy i nadaje twarzy unikalnego charakteru. Ciemniejsze brwi pozwalają nawet na całkowitą rezygnację z codziennego, mocnego makijażu. Największym wyzwaniem pozostaje jednak perfekcyjne dopasowanie odcienia do konkretnego typu urody. Kobiety nierzadko szukają idealnego rozwiązania drogą prób i błędów. Znaczna część z nich pragnie jedynie przetestować nowy wizerunek, decydując się od razu na hennę lub pigmentację na stałe. Jeżeli jednak obawiasz się trwałych konsekwencji wizyty w salonie, warto zastosować bezpieczne, domowe sposoby na przyciemnienie brwi. Dzięki nim uzyskasz kolor ciemniejszy o parę tonów, jednocześnie zachowując w pełni naturalny wygląd swojej twarzy.

Ziołowa henna i sok z cytryny na przyciemnienie brwi

Skuteczną alternatywą dla profesjonalnych zabiegów jest użycie henny roślinnej. Ten naturalny produkt zapewnia paletę barw oscylującą między rudością a brązem. Z łatwością kupisz go w lokalnych zielarniach oraz sklepach oferujących asortyment indyjski. Eksperci ostrzegają jednak przed stosowaniem czarnej henny, w której składzie znajduje się niebezpieczna parafenylenodiamina, mogąca powodować ostre uczulenia oraz nieodwracalne uszkodzenia naskórka. Aby przygotować bezpieczną miksturę, wsyp jedną łyżeczkę proszku do naczynia i dodaj równo dziesięć kropel soku wyciśniętego z cytryny. Kwas skutecznie aktywuje proces uwalniania się barwnika. Całość dokładnie wymieszaj, szczelnie przykryj i zostaw na całą noc. Następnego dnia zabezpiecz obszar wokół oczu wazeliną, a samą pastę rozprowadź precyzyjnie czystą szczoteczką. Trzymaj preparat na włoskach od 20 minut do 2 godzin, dopasowując czas do swoich oczekiwań kolorystycznych. Po upływie tego czasu delikatnie usuń zaschniętą warstwę i przemyj twarz ciepłą wodą. Docelowy odcień będzie się jeszcze utrwalał przez kolejne dwie doby, a ostateczny rezultat utrzyma się od kilku dni do nawet trzech tygodni.

Olejek rycynowy z apteki wzmacnia i zagęszcza włoski

Samo nakładanie koloru to nie wszystko, ponieważ równie istotna jest odpowiednia pielęgnacja owłosienia. Regularne dbanie o ten element twarzy gwarantuje pożądaną grubość i elastyczność. Na rynku drogeryjnym znajdziemy szeroki wybór specjalistycznych odżywek wspomagających porost. Doskonałą i tanią alternatywą jest wizyta w aptece w celu nabycia klasycznego olejku rycynowego. Płyn należy zaaplikować bezpośrednio na łuki brwiowe na około dwadzieścia minut, a następnie dokładnie spłukać wodą. Stosowanie olejku rycynowego genialnie stymuluje wzrost nowych włosków, dogłębnie je odżywia i zauważalnie zagęszcza całą linię, co w naturalny sposób potęguje wizualny efekt ich przyciemnienia.

