Dodaj sok z cytryny i nałóż na jasne brwi. Naturalnie je przyciemni. Zastosuj 10 kropel przed snem

Domowe przyciemnianie brwi zamiast wizyty u kosmetyczki
Trend na ciemniejsze brwi utrzymuje się na fali popularności już od dłuższego czasu. Polki chętnie decydują się na mocniejszą oprawę oczu, ponieważ taki zabieg błyskawicznie wyostrza rysy i nadaje twarzy unikalnego charakteru. Ciemniejsze brwi pozwalają nawet na całkowitą rezygnację z codziennego, mocnego makijażu. Największym wyzwaniem pozostaje jednak perfekcyjne dopasowanie odcienia do konkretnego typu urody. Kobiety nierzadko szukają idealnego rozwiązania drogą prób i błędów. Znaczna część z nich pragnie jedynie przetestować nowy wizerunek, decydując się od razu na hennę lub pigmentację na stałe. Jeżeli jednak obawiasz się trwałych konsekwencji wizyty w salonie, warto zastosować bezpieczne, domowe sposoby na przyciemnienie brwi. Dzięki nim uzyskasz kolor ciemniejszy o parę tonów, jednocześnie zachowując w pełni naturalny wygląd swojej twarzy.
Ziołowa henna i sok z cytryny na przyciemnienie brwi
Skuteczną alternatywą dla profesjonalnych zabiegów jest użycie henny roślinnej. Ten naturalny produkt zapewnia paletę barw oscylującą między rudością a brązem. Z łatwością kupisz go w lokalnych zielarniach oraz sklepach oferujących asortyment indyjski. Eksperci ostrzegają jednak przed stosowaniem czarnej henny, w której składzie znajduje się niebezpieczna parafenylenodiamina, mogąca powodować ostre uczulenia oraz nieodwracalne uszkodzenia naskórka. Aby przygotować bezpieczną miksturę, wsyp jedną łyżeczkę proszku do naczynia i dodaj równo dziesięć kropel soku wyciśniętego z cytryny. Kwas skutecznie aktywuje proces uwalniania się barwnika. Całość dokładnie wymieszaj, szczelnie przykryj i zostaw na całą noc. Następnego dnia zabezpiecz obszar wokół oczu wazeliną, a samą pastę rozprowadź precyzyjnie czystą szczoteczką. Trzymaj preparat na włoskach od 20 minut do 2 godzin, dopasowując czas do swoich oczekiwań kolorystycznych. Po upływie tego czasu delikatnie usuń zaschniętą warstwę i przemyj twarz ciepłą wodą. Docelowy odcień będzie się jeszcze utrwalał przez kolejne dwie doby, a ostateczny rezultat utrzyma się od kilku dni do nawet trzech tygodni.
Olejek rycynowy z apteki wzmacnia i zagęszcza włoski
Samo nakładanie koloru to nie wszystko, ponieważ równie istotna jest odpowiednia pielęgnacja owłosienia. Regularne dbanie o ten element twarzy gwarantuje pożądaną grubość i elastyczność. Na rynku drogeryjnym znajdziemy szeroki wybór specjalistycznych odżywek wspomagających porost. Doskonałą i tanią alternatywą jest wizyta w aptece w celu nabycia klasycznego olejku rycynowego. Płyn należy zaaplikować bezpośrednio na łuki brwiowe na około dwadzieścia minut, a następnie dokładnie spłukać wodą. Stosowanie olejku rycynowego genialnie stymuluje wzrost nowych włosków, dogłębnie je odżywia i zauważalnie zagęszcza całą linię, co w naturalny sposób potęguje wizualny efekt ich przyciemnienia.