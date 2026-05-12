Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Najwięcej kłopotów sprawiła ta konkretna bryła?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 13:02

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki już za uczniami. Pierwsze komentarze są jednoznaczne: „mega prosty”, „zamknięte debilnie proste”. Choć emocje jeszcze nie opadły, młodzież zgodnie twierdzi, że tegoroczny arkusz CKE nie sprawił im większych trudności. Nie obyło się jednak bez zadań, które wymagały większego skupienia i niektórym sprawiły kłopoty. Jedno z nich dotyczyło bryły o nietypowym kształcie.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

i

Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

Pierwsze wrażenia uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki już się zakończył. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych internet zalała fala komentarzy. Dominują te pełne ulgi i zaskoczenia.

„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili” – napisał jeden z uczniów.

„Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty” – dodała kolejna ósmoklasistka.

Wielu uczniów podkreśla, że spodziewali się trudniejszych zadań, zwłaszcza po wczorajszym egzaminie z języka polskiego, który dla części okazał się bardziej wymagający.

Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Kłopotliwy ostrosłup

Choć pełne arkusze CKE poznamy dopiero wczesnym popołudniem, uczniowie już dzielą się pierwszymi informacjami o zadaniach. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie nr 18, w którym trzeba było obliczyć objętość ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian.

Pojawiło się również zadanie dotyczące ogródków o kształcie trapezu, co – jak relacjonują uczniowie – nie sprawiło większych trudności.

Po godz. 13:00 opublikujemy szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach, arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania.

Polecany artykuł:

Tego uczniowie boją się najbardziej na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Te …

Egzaminu nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać – nie ma progu zaliczenia.Nie oznacza to jednak, że wynik nie ma znaczenia. Wręcz przeciwnie: to właśnie punkty z egzaminu w największym stopniu decydują o przyjęciu do szkoły średniej.

Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. To wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie na egzaminach i jak ich punktacja wpłynie na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki - arkusze, odpowiedzi i rozwiązania zadań znajdziesz w poniższej galerii:

Odpowiedzi E8 matematyka
Galeria zdjęć 25
QUIZ. Figury i bryły. Potrafisz je nazwać?
Pytanie 1 z 10
Co widzisz na rysunku?
Quiz - figury i bryły
arkusze cke
arkusz cke
matematyka
egzamin ósmoklasisty
egzamin ósmoklasisty arkusze
egzamin ósmoklasisty matematyka