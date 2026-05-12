Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Najwięcej kłopotów sprawiła ta konkretna bryła?

Pierwsze wrażenia uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki już się zakończył. Tuż po wyjściu z sal egzaminacyjnych internet zalała fala komentarzy. Dominują te pełne ulgi i zaskoczenia.

„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili” – napisał jeden z uczniów.

„Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty” – dodała kolejna ósmoklasistka.

Wielu uczniów podkreśla, że spodziewali się trudniejszych zadań, zwłaszcza po wczorajszym egzaminie z języka polskiego, który dla części okazał się bardziej wymagający.

Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Kłopotliwy ostrosłup

Choć pełne arkusze CKE poznamy dopiero wczesnym popołudniem, uczniowie już dzielą się pierwszymi informacjami o zadaniach. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie nr 18, w którym trzeba było obliczyć objętość ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian.

Pojawiło się również zadanie dotyczące ogródków o kształcie trapezu, co – jak relacjonują uczniowie – nie sprawiło większych trudności.

Po godz. 13:00 opublikujemy szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach, arkusze CKE oraz proponowane rozwiązania.

Egzaminu nie można nie zdać

Warto przypomnieć, że egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać – nie ma progu zaliczenia.Nie oznacza to jednak, że wynik nie ma znaczenia. Wręcz przeciwnie: to właśnie punkty z egzaminu w największym stopniu decydują o przyjęciu do szkoły średniej.

Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. To wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie na egzaminach i jak ich punktacja wpłynie na rekrutację do liceów, techników i szkół branżowych.

