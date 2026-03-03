Aktorzy z "rodzinki.pl", którzy wystąpili w "Tańcu z gwiazdami". Mateusz Pawłowski jest ostatnim Boskim na parkiecie

Adam Zdrójkowski

Adam Zdrójkowski to pierwszy Boski, który wystąpił w "Tańcu z gwiazdami". Serialowy Kuba tańczył w parze z Wiktorią Omyłą i poradzili sobie całkiem nieźle. Udało im się dotrzeć do ćwierćfinału, a więc zajęli 4. miejsce. W tej samej edycji udział brała inna gwiazda "rodzinki.pl"

Olga Kalicka

Olga Kalicka była konkurentką Adama Zdrójkowskiego w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka, która w "rodzince.pl" gra ukochaną Tomka, poradziła sobie lepiej od kolegi z planu. W parze z Rafałem Maserakiem Olga dotarła do finału, gdzie zajęła 2. miejsce.

Wiktoria Gąsiewska

Wiktoria Gąsiewska pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami" wiosną 2018 roku. Wystąpiła z Oskarem Dziedzicem. Miała jednak dużo mniej szczęścia niż Olga i Adam. Gąsiewska odpadła z "Tańca z gwiazdami" jako trzecia!

Julia Wieniawa

Julia Wieniawa była jedną z faworytek swojej edycji. W "Tańcu z gwiazdami" wystąpiła w 2020 roku, w tzw. edycji pandemicznej. Razem ze Stefano Terrazzino dotarła do finału. Wiele osób było przekonanych, że wygra, ale ostatecznie zajęła 2. miejsce.

Maciej Musiał

Maciej Musiał wkroczył na parkiet w 2024 roku. Jego partnerką była Daria Syta i byli w gronie faworytów widzów. Co prawda nie udało im się dostać do finału, ale zajęli solidne 4. miejsce.

Tomasz Karolak

Tomasz Karolak, czyli głowa rodziny Boskich, brał udział w poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami". Jego partnerką była Izabela Skierska. Choć z ocen jurorów wynikało, że był najsłabszym uczestnikiem, widzowie chętnie wspierali go głosami. Dotarli aż do półfinału i zajęli 5. miejsce.

Mateusz Pawłowski

Mateusz Pawłowski, czyli słynny Kaceperek z "rodzinki.pl" to ostatni Boski w "Tańcu z gwiazdami". Bierze udział w aktualnej edycji show i partneruje mu Klaudia Rąba. Czy uda mu się zajść tak daleko, jak serialowym braciom i ojcu? Dowiemy się wkrótce.