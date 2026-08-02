Wpadka z welonem na ślubie Rafała Brzozowskiego. Co za pech przed samym ołtarzem

Wielki ślub Rafała Brzozowskiego. Co o nim wiadomo?

Wieści o tym, że artysta planuje zmianę stanu cywilnego, obiegły media latem 2026 roku. Okazało się wówczas, że ma narzeczoną, z którą zamierza stanąć na ślubnym kobiercu. Informacja ta długo była utrzymywana w tajemnicy, bo piosenkarz bardzo pilnie strzeże prywatności. Jego wybranka w przeszłości zajmowała się muzyką, ale obecnie unika blasku fleszy, koncentrując się na pracy w branży medycznej i kosmetologicznej.

Uroczystość zorganizowano 1 sierpnia 2026 roku niedaleko stolicy. Na przyjęciu weselnym bawiło się przeszło 400 osób, w tym znane postacie polskiego show-biznesu, takie jak Tomasz Kammel czy Krzysztof Gojdź. Nie wszyscy jednak przyjęli zaproszenie. Jacek i Joanna Kurscy nie zjawili się na imprezie, tłumacząc to udziałem w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Warto zauważyć, że sam pan młody nie zignorował tego ważnego dnia. Z ustaleń dziennika „Super Express” wynika, że artysta postanowił uczcić pamięć powstańców minutą ciszy w trakcie trwania przyjęcia weselnego.

Dostęp do świątyni był ściśle kontrolowany. Przy wejściu stało ośmiu ochroniarzy, którzy dokładnie weryfikowali tożsamość zaproszonych osób.

Dramat żony Rafała Brzozowskiego. Doszło do tego przed samym kościołem!

Ukochana muzyka zachwyciła swoją stylizacją, decydując się na zjawiskową kreację uzupełnioną o bardzo długi welon. To właśnie z nim wiązał się nieoczekiwany problem przed uroczystością. Z informacji „Super Expressu” wynika, że kiedy panna młoda wysiadała z auta, materiał niespodziewanie się odpiął. Zaskoczonej kobiecie błyskawicznie pomogła świadkowa. Sytuację udało się opanować i po chwili świeżo upieczona żona gwiazdora, z odpowiednio zamocowanym welonem, mogła pewnym krokiem ruszyć w stronę ołtarza.

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