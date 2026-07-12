Zainwestował milion dolarów w Conora McGregora. Raper padł ofiarą swojej klątwy

Znany wokalista pokazał swój zakład w sieci, demonstrując ogromną wiarę w triumf legendarnego fightera po jego długiej nieobecności w klatce. Zwycięstwo McGregora przyniosłoby Drake'owi niemal 1,85 miliona dolarów na czysto. Choć to Holloway był faworytem u bukmacherów, artysta postanowił wesprzeć finansowo gwiazdora z Irlandii.

Drake słynie z tego, że chętnie dzieli się z internautami swoimi potężnymi kuponami na rozmaite imprezy sportowe. Na jego liście znalazły się już między innymi kluczowe starcia w NBA, spotkania na mundialu, finały Super Bowl czy wcześniejsze gale UFC. Wiele z tych zakładów kończyło się fiaskiem, co zapoczątkowało w środowisku kibiców legendę o „klątwie Drake’a”. Internauci śmieją się, że wsparcie rapera działa na sportowców jak zły urok.

Tym razem pech uderzył ze zdwojoną siłą. Długo wyczekiwany powrót McGregora, który po raz ostatni walczył w 2021 roku, zakończył się fatalnie. Już na samym początku starcia Irlandczyk wyprowadził kopnięcie, poślizgnął się i uszkodził prawą kończynę. Sędzia musiał przerwać pojedynek z Hollowayem po upływie zaledwie 69 sekund, a postawiony przez rapera milion przepadł bezpowrotnie.

Is this Drake guy really cursed? cause tell me why McGregor knocked himself out after he bet $1M on him😭💔 pic.twitter.com/ap0a82AbUl— Beri🌚 (@beri_grizou) July 12, 2026