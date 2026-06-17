will.i.am z Black Eyed Peas tańczy z Blanką do jej piosenki! Znamy kulisy spotkania. "Sam do mnie podszedł"

Blanka może pochwalić się znajomością z wielkimi gwiazdami. Artystka zagrała support przed Jasonem Derulo, z którym niedawno pochwaliła się nowym nagraniem, a teraz na liście jej kontaktów znalazł się frontman legendarnego zespołu Black Eyed Peas - will.i.am. Piosenkarka promuje aktualnie taneczny singiel "Dance To This". Nikt jednak nie spodziewał się tego, że do trendu na Tik Toku dogra się znany na całym świecie muzyk! will.i.am, mający na swoim koncie m.in. ponadczasowy numer z Britney Spears, wyglądał na wyraźnie zadowolonego, tańcząc ze Stajkow do jej najnowszego kawałka. Tylko u nas gwiazda zdradziła, jak doszło do tego spotkania.

Grałam przed Black Eyed Peas na największym festiwalu w Finlandii. Zagrałam swój set, wszystko fajnie poszło, a po nim było show właśnie Black Eyed Peas. Akurat byłam za sceną, gdy kończyli. will.i.am sam do mnie podszedł! Przywitał się ze mną, powiedziałam, że grałam przed nimi, on się mega zajarał, no i nagraliśmy sobie Tik Toka. Szybka akcja, polecieli dalej, ale naprawdę sam do mnie podszedł. Mega śmiesznie było - opowiedziała wokalistka w rozmowie z Eska.pl.

will.i.am i polskie gwiazdy

To nie pierwszy raz, gdy widzimy will.i.am'a w towarzystwie polskiej gwiazdy. Wcześniej wokalista dzielił scenę z Sarą James. We wrześniu 2022 roku, podczas finału 17. edycji "America's Got Talent", polska piosenkarka, finalistka show, miała okazję wystąpić u boku Black Eyes Peas. Połączenie to do dziś jest jednym z najbardziej elektryzujących, jeśli chodzi o rodzimych wykonawców. Artystka spotkała się z gigantami globalnej sceny ponownie podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" w Zakopanem.

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Black Eyes Peas w Warszawie

Black Eyes Pead nie kazali długo czekać swoim fanom na powrót do naszego kraju. Zespół jest headlinerem odbywającego się w Warszawie wydarzenia Warsaw Music Festival. Już w środę, 17 czerwca, grupa zaprezentuje się na żywo na Stadionie Legii. To doskonała okazja, by usłyszeć ich największe hity - od czasów debiutu po te najnowsze.